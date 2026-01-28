Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek Moszkvába kellene utaznia, ha közvetlen tárgyalásokat akar folytatni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írta meg a The Kyiv Independent.

A meghívásnak is beillő közlést Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója tette január 28-án, azt követően, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban úgy nyilatkozott: Zelenszkij kész személyesen találkozni Putyinnal. A találkozó célja a békefolyamat előmozdítása, konkrétan a területi vitákról és az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű jövőjéről egyeztetne az ukrán elnök az orosz vezetővel.

Soha nem utasítottuk el, és most sem utasítjuk el az ilyen jellegű kapcsolatfelvételt

– mondta Usakov, hozzátéve, hogy Moszkva kész garantálni Zelenszkij biztonságát és a megfelelő munkakörülményeket, amennyiben Oroszországba látogat.

Legutóbb 2019-ben találkoztak

Ukrajna és Oroszország vezetői korábban többször is próbáltak közvetlen tárgyalásokat szervezni, ám ez a háború kitörése óta eddig még nem jött össze.

2025-ben Zelenszkij hívta Putyint Isztambulba május 16-ra, egy háromoldalú – az Egyesült Államok részvételével zajló – tárgyalási formátumot javasolva a békefolyamat előmozdítására. Putyin visszautasította a meghívást, és helyette egy alacsony szintű delegációt küldött Törökországba.

2025 őszén Putyin először hívta meg Zelenszkijt Moszkvába tárgyalásokra, az ukrán elnök azonban ezt elutasította, mondván: Putyinnak Kijevbe kellene látogatnia.

A két vezető legutoljára 2019-ben, Párizsban találkozott személyesen egymással, akkor egy többoldalú egyeztetésen vettek részt Angela Merkel német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel.