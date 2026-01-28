Jákli Mónika balesete: hivatalos nyilatkozatot adott ki a rendőrség

Mint arról korábban beszámoltunk, Jákli Mónika influenszer január 21-én, a hajnali órákban autójával fának csapódott a szlovákiai Nagymegyer és Alistál között.

Több pletyka napvilágot látott arról, hogy különös körülményei voltak a balesetnek, a nagyszombati rendőrség most erre reagált hivatalos Facebook-oldalán. Mint írják:

A tragikus közlekedési baleset továbbra is közlekedési balesetként van vizsgálva.

Ahogy fogalmaznak, a baleset iránti folyamatos érdeklődés miatt tájékoztatják a nyilvánosságot, hogy kiemelt figyelemmel vizsgálják az ügyet az első perctől fogva, közlekedési balesetként kezelve.

Eddig az üggyel összefüggésben más személy jogellenes magatartását nem állapították meg. A rendőrség kéri a nyilvánosságot, hogy az online térben ne terjesszenek ellenőrizetlen és félrevezető információkat, mivel ezek nehezítik a tragikus közlekedési baleset kivizsgálását, továbbá legyenek tekintettel a gyászoló családra.

Mik voltak a gyanús körülmények?

A baleset gyanús körülményei miatt a rendőrség nyomozásba kezdett. Előkerült egy felvétel is, ami nem sokkal Jákli Mónika halála előtt készült.

Később olyan hírek láttak napvilágot, melyek szerint volt párja, Boráros Gábor MMA-harcos zaklatta Jáklit, aki távoltartási végzést is kért ellene a bíróságon. Boráros tagadta a sajtóértesüléseket és azt közölte, volt párját a jelenlegi vőlegénye zaklatta.

A férfi tagadta a vádakat és jogi lépéseket helyezett kilátásba, ha Boráros folytatja azok terjesztését.

6 fotó

Ekkor temetik majd Jáklit: