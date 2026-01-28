Jákli Mónika balesete: hivatalos nyilatkozatot adott ki a rendőrség

Mint arról korábban beszámoltunk, Jákli Mónika influenszer január 21-én, a hajnali órákban autójával fának csapódott a szlovákiai Nagymegyer és Alistál között.
Több pletyka napvilágot látott arról, hogy különös körülményei voltak a balesetnek, a nagyszombati rendőrség most erre reagált hivatalos Facebook-oldalán. Mint írják:
A tragikus közlekedési baleset továbbra is közlekedési balesetként van vizsgálva.
Ahogy fogalmaznak, a baleset iránti folyamatos érdeklődés miatt tájékoztatják a nyilvánosságot, hogy kiemelt figyelemmel vizsgálják az ügyet az első perctől fogva, közlekedési balesetként kezelve.
Eddig az üggyel összefüggésben más személy jogellenes magatartását nem állapították meg. A rendőrség kéri a nyilvánosságot, hogy az online térben ne terjesszenek ellenőrizetlen és félrevezető információkat, mivel ezek nehezítik a tragikus közlekedési baleset kivizsgálását, továbbá legyenek tekintettel a gyászoló családra.
Mik voltak a gyanús körülmények?
A baleset gyanús körülményei miatt a rendőrség nyomozásba kezdett. Előkerült egy felvétel is, ami nem sokkal Jákli Mónika halála előtt készült.
Később olyan hírek láttak napvilágot, melyek szerint volt párja, Boráros Gábor MMA-harcos zaklatta Jáklit, aki távoltartási végzést is kért ellene a bíróságon. Boráros tagadta a sajtóértesüléseket és azt közölte, volt párját a jelenlegi vőlegénye zaklatta.
A férfi tagadta a vádakat és jogi lépéseket helyezett kilátásba, ha Boráros folytatja azok terjesztését.
Ekkor temetik majd Jáklit: