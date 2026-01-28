Kézilabda-Eb: Magyarország – Horvátország (élő)

Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, 4. (utolsó) forduló, II. csoport
Magyarország – Horvátország
v.: Jörum, Kleven (norvégok)
Rauzan akrobatikus gólja (21-23).
Ilic villant végra, nagyon kellett (21-22).
Mandic a balszélről eredményes (20-22).
Imre hetesét Kuzmanovic kivédte… semmi sem akar sikerülni.
Ilic nem találta el a kaput, Nacinovic viszont igen – először vezetnek a horvátok (20-21).
1-5-összéria után Chema időt kért.
Sostaric újabb hetesét Palasics sem tudta hatástalanítani (20-20).
Lucin ismét egyre hozta vissza csapatát (20-19).
Ilic lövése becsúszott (20-18).
Nacinovic harcolt ki hetest, Sostaric belőtte (19-18).
Szerencsére semmit sem láttam, így Ilic nem kapott büntetést.
Martinovic bokája sérült meg, jön a segítség. Közben a bírók videóznak, hogy mi történhetett.
Fazekas rossz lövését követően Bartucz védett nagyot.
Egy labdaszerzésből Madic rohant végig a pályán (19-17), Bóka ismét ziccert rontott.
Ilic góljára Klarica válaszolt a kezdőkörből (19-16).
Ligetvári már a harmadik góljánál tart (18-14), Martinovic gyorsan válaszolt (18-15).
Bóka kapott szép labdát, de ziccert rontott. Szerencsére Cindric sem talált be, Bartucz védett.
Klarica szépített (16-14), de Ligetvári a kezdőkörből az üóres kapuba ívelt (17-14).
Fazekas egy elzárás segítségével ugrott be a hatosra (16-13).
Emberleőnyben kezdjük a második félidőt.
Elrontottuk a támadást, maradt 20 másodperc, de a horvát átlövést sikerült blokkolni.
Eddig nagyszerűen alakul minden – 15-13 ide.
Szünet.
Passzívgyanús a játékunk, de a magyar kapitány időt kért.
Susnja ziccerét Bartucz védte.
Maras meglőtte első gólját (15-13).