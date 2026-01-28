Kézilabda-Eb: Magyarország – Horvátország (élő)

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem tudta teljesíteni az előzetesen kitűzött célt, és nem jutott be az Európa-bajnokság legjobb nyolc csapata közé. De a 9-10. hely még meglehet, ehhez az elődöntőbe vágyó Horvátországot kellene legyőzni. Kövesse élőben!