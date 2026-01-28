Kézilabda-Eb: Magyarország – Horvátország (élő)

férfi kézilabda európa-bajnokságférfi kézilabda európa-bajnokság 2026férfi kézilabda-ebférfi kézilabda-eb 2026
Malmö, 2026. január 27. Magyar szurkolók a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 3. fordulójában, a II. csoportban játszott Svédország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 27-én. MTI/Hegedüs Róbert
Hegedüs Róbert / MTI
A magyar szurkolókra nem lehetett panasz
admin Pincési László
2026. 01. 28. 17:33FRISSÍTVE: 2026. 01. 28. 19:16
A magyar férfi kézilabda-válogatott nem tudta teljesíteni az előzetesen kitűzött célt, és nem jutott be az Európa-bajnokság legjobb nyolc csapata közé. De a 9-10. hely még meglehet, ehhez az elődöntőbe vágyó Horvátországot kellene legyőzni. Kövesse élőben!

Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, 4. (utolsó) forduló, II. csoport

Magyarország – Horvátország 
v.: Jörum, Kleven (norvégok)

49'

21-22 Ilic

Ilic villant végra, nagyon kellett (21-22).

48'

20-22 Mandic

Mandic a balszélről eredményes (20-22).

46'

20-21 Nacinovic

Ilic nem találta el a kaput, Nacinovic viszont igen – először vezetnek a horvátok (20-21).

44'

20-20 Sostaric

Sostaric újabb hetesét Palasics sem tudta hatástalanítani (20-20).

43'

20-19 Lucin

Lucin ismét egyre hozta vissza csapatát (20-19).

42'

20-18 Ilic

Ilic lövése becsúszott (20-18).

41'

19-18 Sostaric

Nacinovic harcolt ki hetest, Sostaric belőtte (19-18).

40'

Nincs büntetés

Szerencsére semmit sem láttam, így Ilic nem kapott büntetést.

40'

Ápolás

Martinovic bokája sérült meg, jön a segítség. Közben a bírók videóznak, hogy mi történhetett.

36'

19-17 Mandic

Egy labdaszerzésből Madic rohant végig a pályán (19-17), Bóka ismét ziccert rontott.

35'

19-16 Klarica

Ilic góljára Klarica válaszolt a kezdőkörből (19-16).

35'

18-15 Martinovic

Ligetvári már a harmadik góljánál tart (18-14), Martinovic gyorsan válaszolt (18-15).

34'

Három gól előny

Bóka kapott szép labdát, de ziccert rontott.  Szerencsére Cindric sem talált be, Bartucz védett.

32'

17-14 Ligetvári

Klarica szépített (16-14), de Ligetvári a kezdőkörből az üóres kapuba ívelt (17-14).

31'

16-13 Fazekas

Fazekas egy elzárás segítségével ugrott be a hatosra (16-13).

31'

Folytatódik

Emberleőnyben kezdjük a második félidőt.

30'

Félidő: 15-13

Elrontottuk a támadást, maradt 20 másodperc, de a horvát átlövést sikerült blokkolni.

Eddig nagyszerűen alakul minden – 15-13 ide.

Szünet.

30'

Chema időt kért

Passzívgyanús a játékunk, de a magyar kapitány időt kért.

28'

15-13 Maras

Maras meglőtte első gólját (15-13).

