Lőcsei Lajos, a Momentum alelnöke és Fekete-Győr András, a Momentum alapítója Lázár János batidai vadászkastélyánál tartott figyelemfelhívó akciót szerda délelőtt. A képviselők több száz vécékefét borítottak a miniszter ingatlana elé, válaszul Lázár János napokban tett, a magyarországi cigányságot súlyosan sértő kijelentéseire – írja közleményében a Mometum.

A két politikus megpróbált bemenni közvetlenül a kastélyhoz, ám a bejáratnál közölték velük, hogy nem lehet. A WC keféket ezért a bejárati kapu elé öntöték ki.

Lőcsei Lajos a helyszínen leszögezte: egyetlen politikus sem sértheti meg büntetlenül a magyarországi cigányság emberi méltóságát, érkezzen bárhonnan a politikai palettáról.

Az elmúlt napokban több száz roma és nem roma ember keresett meg azzal a kéréssel, hogy vigyem el az üzenetüket Lázár Jánosnak. Ez az üzenet pedig egyértelmű és rövid: János, pucolj el a magyar közéletből!

– fogalmazott Lőcsei.

Fekete-Győr András rámutatott, hogy a miniszter kijelentései nem tekinthetők elszigetelt esetnek, hiszen Lázár nem először nyilatkozott megalázó és lealacsonyító módon a hazai cigányságról.

Mivel ezek a megnyilvánulások korábban is, és most is következmények nélkül maradtak a kormánypártban, kijelenthető, hogy Lázár János véleménye valójában a Fidesz hivatalos véleményét tükrözi. Lázár jobban tenné, ha nem várná meg a választók áprilisi ítéletét, hanem azonnal távozna a magyar közéletből

– tette hozzá.

Lázár János közlekedési miniszter a múlt heti Balatonalmádiban tartott fórumán arról beszélt, hogy ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítania kell az InterCityn a mosdót, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat, ez pedig szerinte a cigányságot jelenti. Lázár a kaposvári DPK-gyűlésen bocsánatot kért a szavaiért.