napi hírösszefoglaló
Napi hírösszefoglaló – 2026.01.25.

2026. 01. 25. 21:58
  • Kikaptunk a szerbektől, Magyarország második lett a vízilabda-EB-n
  • Jákli Mónika halála – megszólalt a család
  • Halálos ütközés történt egy osztrák sípályán, egy 14 éves fiú elmenekült a helyszínről
  • Orbán Anita mosolyog a sorosista vádakon
  • Navracsics a Szőlő utcai javító bezárásáról: az se tudja, hogy ez megoldás-e, aki a döntést hozza
  • Róna Dániel: Lázár a legnagyobb kommunikációs hibát követte el a kegyelmi ügy óta
  • Márki-Zay: Lázár agresszív, barbár népnek nevezte a vásárhelyieket!
  • „Eddig és ne tovább!” – Feljelentik Lázár Jánost
  • Gólt lőtt a Fradi új csatára, de így is elvitte az ETO mindhárom pontot a Groupama Arénából
  • Elszórt labdák és gólcsend után kikapott Szlovéniától a magyar kéziválogatott
  • Az elmaradó piros lapot lehengerlő játékkal büntette az ETO női kézicsapata
  • Egy ápolót, amerikai állampolgárt öltek meg a szövetségi ügynökök Minneapolisban

Tényleg mindent el kell tűrnünk, ha a szomszéd lakásfelújításba kezd?
Ezek a hatos lottó január 25-i nyerőszámai
Tizenhét embert menekítettek ki egy égő társasházból Lábatlanban
Figyelmeztette ügyfeleit az OTP
A magyar kispad a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság döntõjében játszott Szerbia - Magyarország mérkõzésen.
Vízilabda-Eb, döntő: Magyarország-Szerbia (élő)
