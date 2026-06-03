Telex: Orbán rendelhette meg az aranykonvoj-akciót

Orbán Viktor rendelhette meg az ukrán „aranykonvoj” elleni március 5-i rajtaütést, és ő erőltette az akciót – írja a Telex az ügyre rálátó vagy abban érintett forrásokra hivatkozva.

A lap szerint a rajtaütést szakmailag semmi nem indokolta, az akciót csak papíron kezdeményezték a hatóságok, a háttérben politikai kalkuláció állt. A Telexnek több, egymástól független forrás is azt mondta, hogy a műveletet a kormányzaton belül Orbán Viktor rendelte meg, a rajtaütés napján pedig folyamatosan tájékoztatták a fejleményekről.

A történet március 5-én kezdődött, amikor az ukrán pénzszállítók két Ausztriából Ukrajnába tartó furgonját az alacskai pihenőhelynél állították félre. A szállítmány a Raiffeisen Banktól tartott az ukrán állami Oscsadbank központja felé. A helyszínen a TEK kommandósai várták a pénzszállítókat, a NAV pedig lefoglalta a furgonokban talált, 27 milliárd forint értékű pénzt és befektetési aranyat. Az ukrán állampolgárságú pénzszállítókat később elengedték, majd kiutasították az országból.

A Telex szerint a rajtaütés előtti napon az Alkotmányvédelmi Hivatal tett feljelentést, de nem saját információi, hanem az Információs Hivatal által gyűjtött adatok alapján. A lap megkeresésére reagálva az AH azt is megerősítette, hogy március elején a Miniszterelnöki Kabinetiroda Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat Felügyelő Államtitkársága felől érkezett a döntés, miszerint

a pénzszállító autókon történő rajtaütésnek március 5. napján kell megtörténnie.

A Telex úgy tudja, hogy az államtitkárság Orbán Viktor utasítását teljesítette. A lap forrásai szerint Orbán a Barátság kőolajvezeték körüli konfliktusra akart erőből válaszolni Kijevnek. Erre utalhatott az is, hogy a volt miniszterelnök éppen március 5-én, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján arról beszélt: „Győzni fogunk, és erővel fogunk győzni”, illetve, hogy a magyar kormány rá fogja kényszeríteni az ukránokat az olajszállítás újraindítására.

A kormányzati kommunikáció a rajtaütés után azt sugallta, hogy az ukránok illegálisan szállították a pénzt és az aranyat, sőt a kormánypárti nyilvánosságban az is megjelent, hogy a pénz akár magyarországi ellenzéki erőkhöz is köthető lehet. Ukrajna ezzel szemben azt állította, hogy Magyarország elrabolta az ukránok pénzét. Lázár János akkori miniszter akkor úgy fogalmazott: „nem tudjuk, ki és miért küldte ezt a lóvét, vissza nem adjuk”.

A választási vereség után a lefoglalt vagyont a NAV visszaadta az ukránoknak, az idegenrendészeti hatóság pedig visszavonta a pénzszállítókkal szembeni kiutasítást és beutazási tilalmat. Kiderült az is, hogy az ügyészség szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal nem támasztotta alá kellő adatokkal az ukránokkal kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázatot.

Az ügyészség a Telexnek azt írta, hogy az akció megszervezéséről nem kapott információt a kormánytól. Orbán Viktornak is küldtek kérdéseket, de Havasi Bertalan, a volt kormányfő sajtófőnöke csak annyit válaszolt: