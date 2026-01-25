Lázár Jánoshódmezővásárhelymárki-zay péterkijelentés
Márki-Zay: Lázár agresszív, barbár népnek nevezte a vásárhelyieket!

Lázár János utcafórumot tart.
Fotó: Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 01. 25. 14:50
Visszautasítja Lázár János hódmezővásárhelyieket becsmérlő kijelentéseit Márki-Zay Péter, a megyei jogú város polgármestere – olvasható Márki-Zay Facebook-posztjában. A posztban mellékelt videó még a január 20-i, Csepelen tartott Lázárinfón készült, ahol a miniszter egy hókrízissel kapcsolatos kérdés válaszában – érdemes megnézni, hogy az olvasó megítélése szerint komolyan vagy ironikus szándékkal – „agresszív, barbár népeknek” nevezte a vásárhelyieket, ellentétben a budapestiekkel, akik szerinte „úri népek”.

Lázár bárdolatlan kijelentése városunk teljes közösségének megalázása, amelynek tagjai adót fizetnek, dolgoznak, tanulnak, és bár a Fidesz katasztrofális kormányzása miatt egyre nehezebben élnek, még ebben az egyre súlyosabb társadalmi és gazdasági válságban is méltósággal viselik a terheket

– írja a „mélyen megdöbbent” polgármester.

Lázár János városunkat becsmérlő kijelentéseit éppúgy visszautasítom, mint a cigányságra tett utalásait. Hódmezővásárhely lakói nem kérnek abból, hogy Lázár miniszterként lenézze és megalázza saját városának polgárait. Aki erre képes, annak nincs erkölcsi alapja a közéletben maradni. Lázár Jánosnak le kell mondania! Ha nem teszi, április 12-én megtesszük mi, magyarok, köztük a megalázott saját városai lakói!

– zárul a bejegyzés.

Lázár János pénteken nagy port kavart egy másik kijelentésével, melyben arról beszélt, a cigányság jelenti a belső tartalékot „más szaros mosdójának a takarítására”. A miniszter azóta bocsánatot kért a mondatai miatt.

