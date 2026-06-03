demeter szilárderdős balázspetőfi kulturális ügynökségpkü
Kultúra

Megvan, hogy ki váltja Demeter Szilárdot a Petőfi Kulturális Ügynökség élén

Szajki Bálint / 24.hu
Demeter Szilárd
admin Ács Anna Mária
2026. 06. 03. 08:20
Szajki Bálint / 24.hu
Demeter Szilárd

Ahogy arról a 24.hu is beszámolt, Demeter Szilárd lemondott a Petőfi Kulturális Ügynökségben (PKÜ) betöltött posztjáról mint az igazgatótanács elnöke. Most kiderült, hogy Erdős Balázs vette át tőle a stafétát, méghozzá június 1-től, azonnali hatállyal – írja az Index. A lap megkeresése reagálva a PKÜ is megerősítette az információt.

A szervezet belső közleménye szerint Erdős felel majd a Petőfi Médiáért is mint ügyvezető. A vezetőváltástól függetlenül az igazgatóság további két tagjának személye változatlan marad, a munka pedig továbbra is az eddigi ügymenet szerint folytatódik.

A PKÜ szerint a 15 éves vezetői és cégvezetői tapasztalattal rendelkező, egy éve a Petőfi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői pozícióját betöltő Erdős

kiváló szakember, a vezetők és munkavállalók között is kiemelten elismert kolléga, aki tapasztalatánál fogva képes a PKÜ funkcióit a holdingszerű működés keretében megfelelően menedzselni.

Közleményük szerint a cégcsoport jelenleg nem áll átalakulás alatt, az igazgatóság fennakadás nélkül végzi tovább a munkáját.

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