Jákli Mónika halála – megszólalt a család

Testvére szerint Jákli Mónika halálos autóbalesetéről az elmúlt időben „több téves, megalapozatlan információ is napvilágra került, amelyek bizonytalanságot és találgatásokat eredményeztek”. Az elhunyt fitneszmodell, influenszer közösségi oldalán ezért családja közleményt adott ki. Megköszönték a megértést, az együttérzést, de egyértelművé tették, egyértelműen elutasítják a spekulációkat, kérték: mindenki tartsa tiszteletben magánéletüket.

Nem volt üldözés, bántalmazás

Egyértelművé tették, hogy a rendelkezésükre álló információk, valamint bizonyítékok alapján egyértelműen kizárható, hogy Jákli Mónikát a tragédia „előtti órákban bárki bántalmazta vagy üldözte volna”. Az írták a történtekkel kapcsolatban hiteles információt kizárólag az elhunyt édesanyja és testvére közölhet.

Minden más, a családon kívüli személytől származó nyilatkozat – tekintettel arra, hogy nem rendelkeznek közvetlen, teljes körű és ellenőrzött információkkal – nem tekinthető hitelesnek vagy megalapozottnak.

Tudják, mi történt, de nem hozzák nyilvánosságra

A család a történtekről nem nyilatkozik a sajtónak. A balesethez vezető események részleteit a magánélet védelme érdekében nem hozzák nyilvánosságra. Azt kérik, hogy mindenki tartózkodjon a találgatásoktól, a valótlan, feltételezésen alapuló, nem ellenőrzött információk közlésétől,

különös tekintettel a családra és a gyermekekre.

Testvére jelezte: Jákli Mónika Facebook-oldalát senki nem törte fel, hozzáféréssel ő rendelkezik, a temetés időpontjáról is ott adnak hivatalos tájékoztatást.

A család fenntartja a jogot, hogy a jó hírnevét, valamint az elhunyt emlékét sértő valótlan állításokkal szemben megtegye a szükséges jogi lépéseket.

Korábban a nagyszombati rendőrség felhívást tett közzé. Azt kérték, jelentkezzen mindenki, aki releváns információval rendelkezik a szerdán, Alistál és Nagymegyer között történt tragikus közlekedési balesettel kapcsolatban. A rendőrség hangsúlyozta: a közösségi oldalakon terjesztett információk – legyenek azok akár valósak, akár kitaláltak – nem segítik a nyomozást, sőt, kifejezetten hátráltathatják a vizsgálat lefolytatását.