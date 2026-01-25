A kegyelmi ügy óta nem követett el a kormányoldal akkora kommunikációs hibát, mint Lázár János a pénteki, ominózus „cigányos, wc-kefés” kijelentése kapcsán – írja Róna Dániel politológus, a 21 Kutatóközpont igazgatója Telexen.

A politológus szerint az elmúlt időszak hibái:

Orbán Balázs ‘56-os mondatai,

a miniszterelnök Simiont támogató kijelentései,

Strompová Viktória tiszás képviselőjelölt „leszlovákozása”

mind szimbolikus ügyek voltak és csak azok figyelmét ragadták meg, akik érdeklődnek a politika iránt.

Ezzel szemben a mostani, lázári mondatok azonban „nem is lehetnének érzékletesebbek, könnyebben érthetőek és normasértőbbek” és számos olyan ember reakcióját is kiváltották, akik egyébként nem foglalkoznak politikával – véli Róna Dániel.

Lázár Jánosra egy adott napon többen kerestek rá az utóbbi napokban, mint Kapitány Istvánra a leigazolása napján. Baranya, Borsod és Nógrád megyéből az átlagnál többen tették ezt, és a keresések elsöprő többsége természetesen a wc-kefével és a romákkal volt kapcsolatos. Lázár még a szimbólumot is legyártotta saját maga ellen

– fogalmaz a politológus, aki szerint a cigányok nagy többségének támogatása nélkül nem valószínű, hogy a Fidesz hatalmon tud maradni.

A szimpátia megtartása mellett a szavazatvásárlást is nehezebbnek látja az ilyen kijelentések miatt. Azt ugyanakkor nem gondolja, hogy tudatosan a cigányellenes szavazók kedvére tenne a Fidesz, mert az eltérés lenne az eddigi stratégiájuktól. Szerinte így inkább hibáról van szó, amit az a tény is alátámaszt, hogy Lázár „nyíltan és ismétlődően” bocsánatot kért a mondataiért.