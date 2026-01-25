Orbán Anita mosolyog a sorosista vádakon

Orbán Anita lett a Tisza Párt külpolitikájának irányítója. A szakértő az RTL Híradónak azt mondta: egy pillanatig sem gondolkozott azon, hogy elfogadja-e Magyar Péter felkérését. Azt vallja, hogy a diplomácia nem hangerőverseny,

nem az a sikeres, aki hangosabban tud beszólni másoknak.

Megerősítette: Szijjártó Péterrel ellentétben ő klasszikus, ingadozásoktól mentes külpolitikát folytatna tárcavezetőként, mint korábban Martonyi János. A kapcsolatot Moszkvával úgy alakítaná át, hogy háttéralkuktól mentes legyen. Orbán Anita a sorosista hálózattal kapcsolatos kormánypárti vádakra azt válaszolta, megmosolyogtatóak, különösen annak fényében, hogy az egyik ilyen szervezet rendezvényein kormánypárti politikusok is rendszeresen szerepeltek. Köztük például Orbán Balázs, Szijjártó Péter és Orbán Viktor is.

Török Gábor a Tisza szakértőiről

Eddig is látszott, de most még egyértelműbb: a Tisza új arcai sokkal inkább kapcsolódnak a régi Fideszhez és a hazai jobbközéphez, mint a régi baloldalhoz.

Török Gábor a Facebookon arról írt, hogy a klasszikus baloldali-liberális szakértői gárdából csak olyanok neve vetődött fel eddig, akiket a Fidesz próbál meg a Tisza Párthoz kötni. A megnevezett, kirakatba tett szakértők-politikusok között inkább a régi Fideszhez kötődő emberek tűnnek fel. Emlékeztetett rá, hogy korábban Orbán Anitát a Fidesz orosz-fordulata előtt mindenki a párthoz (elsősorban Martonyi János volt külügyminiszter köréhez) sorolta.

Török Gábor tanulságos fejleménynek nevezte, hogy az idei választás nem