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Foci-vb: ketten sem tudták megállítani a Fradi-csatárt, gólt szerzett a felkészülési meccsen

Lenny Joseph gólja az Új-Zéland elleni felkészülési meccsen.
CHANDAN KHANNA / AFP
admin Futó Csaba
2026. 06. 03. 08:27
Lenny Joseph gólja az Új-Zéland elleni felkészülési meccsen.
CHANDAN KHANNA / AFP

Haiti magabiztosan, 4–0-ra nyerte meg a labdarúgó-világbajnokságra készülő válogatottak floridai felkészülési meccsét, magyar idő szerint szerda hajnalban. Csereként beállt a hírek szerint európai topligás klubok által figyelt Lenny Joseph, és nem tétlenkedett sokat, a Ferencváros támadója az 51. percben kapott egy remek ütemű kiugratást, majd két védő között kibújva szerezte meg a csapata második gólját a 16 ezer haiti szurkoló legnagyobb örömére.

Az összefoglaló, 4:42-től Joseph gólja:

Azt szerettük volna, hogy a szurkolók magukba szívhassák ezt a pozitív hangulatot és részesei lehessenek ezeknek a pillanatoknak, hiszen, végtére is, azért választottuk a labdarúgást, hogy megosszuk másokkal az érzelmeinket

– mondta a haiti válogatott szövetségi kapitánya, Sébastien Migné a Miami Heraldnak.

Haiti ugyanis egyszer sem lépett pályára hazai környezetben a világbajnoki selejtezősorozatban, így viszonylag kevés szurkolójuk élhette át a helyszínen a csapat menetelését, ugyanakkor országhatárokon kívül Miamiban él a legnagyobb haiti közösség, így most a játékosok és a szurkolók közösen ünnepelhették meg, hogy a csapat 52 év után ismét ott lesz a vébén.

Haitinak nem lesz könnyű dolga a világbajnokságon, ugyanis Skóciával kezd, majd utána Brazília és Marokkó lesz az ellenfele a C-csoportban.

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