Egy ápolót, amerikai állampolgárt öltek meg a szövetségi ügynökök Minneapolisban

Alex Prettire emlékeznek Minneapolisban.
2026. 01. 25. 10:33
Intenzív osztályon dolgozott a szövetségi ügynökök által lelőtt minnesotai férfi.

Szombaton amerikai ügynökök agyonlőttek egy embert Minneapolisban. Az esetről megjelent felvételeken az látszik, hogy az ICE-szal (Immigration and Customs Enforcement, Bevándorlási és Vámügyi Végrehajtási Hivatal) együttműködő határőrség tagjai a földre tepernek és ütlegelnek egy embert, majd lövések hallatszanak – itt írtunk erről részletesen.

Az áldozat meghalt, a 37 éves Alex Pretti amerikai állampolgár volt, ápolóként dolgozott egy minneapolisi kórházban.

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) szerint az ügynökök önvédelemből lőttek, mert Prettinél szerintük pisztoly volt, és ellenállt, amikor el akarták tőle venni – írja a BBC. Szemtanúk és a férfi családja azonban azt állítja, Pretti kezében telefon volt, nem pedig fegyver, szülei „undorító hazugságnak” nevezték a kormányzati kommunikációt és azt kérték, derítsék ki az igazságot fiukról.

Az Associated Press (AP) beszámolója szerint a férfi lelkes természetjáró volt, legszívesebben kutyájával, a nemrégiben elpusztult Joule-lal túrázott. Érzékeny volt társadalmi kérdésekben, és felháborította Donald Trump elnök bevándorlási politikája. Az amerikai veteránügyi minisztériumban dolgozott, Renee Good január 7-ei meggyilkolását követően részt vett a tüntetéseken.

Volt fegyvere, de nem viselte

Wiskonzin államban nőtt fel, a középiskolában futballozott, baseballozott, atletizált, miközben cserkész volt és egy kórusban énekelt. Érettségi után a Minnesotai Egyetemen tanult, biológia, társadalom és környezetvédelem szakon szerzett diplomát, majd egészségügyi vonalon folytatta a tanulmányait, hogy diplomás ápoló lehessen.

Édesapja, Michael Pretti szerint fia törődött az emberekkel, mélyen felháborította, ami Minneapolisban az ICE tevékenyége során történt. Alex Illinoisban született, büntetlen előéletű volt, családja szerint soha nem került összeütközésbe a törvénnyel. Coloradóban élő édesapja azt mondta, két hete beszélgettek el komolyabban, akkor figyelmeztették, legyen óvatos a tüntetéseken, „ne csináljon semmi ostobaságot”. Azt válaszolta, „tudja”. Volt pisztolya, engedéllyel is rendelkezett hozzá, de családja szerint soha nem tartotta magánál.

A videók alapján a család véleménye, hogy ezúttal sem volt nála fegyver, egyik kezével a telefonját fogta, a másikkal pedig egy nőt védett, akit az ügynökök paprikasray-vel fújtak le éppen.

Melegszívű, segítőkész

Volt felesége szerint amikor két éve elváltak, Pretti tulajdonában egy felautomata pisztoly volt, körülbelül három éve szerzett engedélyt a fegyverre. Részt vett a George Floyd halálát követő tiltakozási hullámban, a neve mellőzését kérő nő azt mondta, úgy ismerte a férfit, hogy

a tüntetéseken hangos kiáltozásba belemegy a rendfenntartókkal, de soha nem gondolná, hogy elmenne a fizikai konfrontációig.

Egy négylakásos társasházban lakott mintegy 3,2 kilométerre onnan, ahol most lelőtték, szomszédai csendes, melegszívű, és segítőkész emberként jellemezték. Tudták, hogy van fegyvere, fegyverei (szerintük néha puskával ment lőtérre), de meglepődtek azon, hogy esetleg pisztolyt hordott magánál az utcán.

