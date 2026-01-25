A Szőlő utcai botrányról is kérdezték Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztert a Válasz Online választási podcastjában.

A Benyó Ritával folytatott beszélgetésben a miniszter beszélt a gyermekvédelemről és a Szőlő utcai javítóintézetről is. A műsorvezető a negyvenedik perc környékén arról kérdezte Navracsicsot, hogy szerinte mit mond el az állam működéséről, hogy tíz éven keresztül nincs következménye az ombudsmani jelentésnek, a következetes és többszöri nevelői jelzéseknek és a rendőrségi feljelentéseknek.

Ez ilyenkor felháborítónak tűnik. Miközben a tíz év alatt lehet, hogy volt egy olyan minisztériumi vagy rendőrségi alkalmazott, aki elolvasta ezt a jelentést, aztán unottan becsukta és eltette a fiókjába

– válaszolta Navracsics Tibor, majd Benyó Rita kérdésére tisztázta: nem tud arról, hogy tényleg ez történt volna, ez csak egy számára elképzelhető forgatókönyv az ügyben. A miniszter szerint ez esetben nem beszélhetünk az állam hibájáról, pusztán emberi mulasztás történt. Szerinte ilyen esetek mindig lesznek, mert emberek vagyunk: vannak közöttünk lelkiismeretesek és rendesek, de hanyagok és lelkiismeretlenek is.

„A demokráciában nem az történne, hogy ha így van, akkor valaki – egy politikus – vállalja a felelősséget?” – kérdezte Benyó, mire Navracsics kijelentette: „van olyan ország, ahol igen és van olyan ország, ahol nem”.

Nem tudom, hogy ez megoldás-e. Az sem tudja, hogy ez megoldás-e, aki a döntést hozza!

– válaszolta a politikus arra kérdésre, hogy az megoldás-e az ügyben, hogy akkor zárjuk be a Szőlő utcát. Az nem derült ki, hogy itt Pintér Sándor belügyminiszterre gondolt-e, akinek a tárcája alá tartozik a gyermekvédelem a kormányban. Szerinte ez egy extrém eset volt, ám a riporter azon felvetésére, hogy inkább általános szabálynak tűnik a gyermekvédelemben, Navracsics láthatóan zavarba jött és emelt hangon sérelmezte, hogy miért kérdezik erről az ügyről, hiszen elmondása szerint a Szőlő utcai botrányról annyit tud, „mint egy átlagos újságolvasó”.

A beszélgetésben többek között szó volt európai uniós forrásokról, önkormányzati politikáról is, valamint arról, hogy ha nem nyer egyéniben, Navracsics kiszáll a politikából.