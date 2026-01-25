„Eddig és ne tovább!” – Feljelentik Lázár Jánost

Lázár János szombaton elnézést kért a cigány emberektől, de néhány órával később kiderült, hibázhatott akkor is, amikor a Tisza Párt egyik aktivistáról posztolt fotót közösségi oldalán, miután a nő állítólagos felnőttfilmes múltjáról arccal-névvel a kormánypárti sajtó egy része is beszámolt. Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa az RTL Híradónak azt mondta: feljelentést tesz, mert szerinte a miniszter posztja erkölcstelen, jogsértő. Az ellenzéki képviselő Facebook-oldalán azt írta: a miniszter „bosszúpornót””használt politikai bunkósbotként.

„Eddig és ne tovább!”

Ti hova süllyedtek, tényleg? Az erkölcstelenség micsoda bűzös mocsarában fetrengtek? Teljesen megtébolyultatok?(…)

A tiszás aktivista Lázár János csepeli fórumán kritizálta a vonatközlekedést, Szabó Tímea szerint a miniszter ezért alázta meg.

Atyaúristen! Én süllyedek el szégyenemben.

Azt üzente a miniszternek, hogy ne másokat üldözzün saját bűnei miatt.

Nem ártatlan embereket kell aljas módon lejáratni, tönkretenni, megalázni, hanem nem kell megengedhetetlen rasszista kijelentéseket tenni, nem kell lopni, csalni, hazudni!!

Bosszúpornó?

Szabó Tímea úgynevezett „bosszúpornóról” írt, mert valakinek a fotóját éltalában sem lehet beleegyezése nélkül felhasználni, a hozzájárulás nélkül megosztott intim tartalmak terjesztése pedig büntetendő. Az RTL Híradó hiába kereste Lázár Jánost.

Török Gábor nem erre, hanem a közlekedési miniszter bocsánatkérésére reagált úgy, hogy