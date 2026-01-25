Az elmaradó piros lapot lehengerlő játékkal büntette az ETO női kézisapata

A Győr kézilabdacsapata vasárnap 27-22-re nyert Besztercén a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában.

A múlt hétvégén a Debrecentől hazai pályán meglepő vereséget szenvedő ETO a román élvonal listavezetőjéhez látogatott. Nem indult jól a meccs a címvédőnek, hét-hat után bő négy percig egyik fél sem talált be, de szerencsére a házigazda sem játszott gólerősen. Félidőben így is a románok vezettek 12-11-re.

Fordulást követően kettővel vezetett a Győr, amikor már az ellenfél térfelén járó hálóőre, Hatadou Sako arcába belekapott Jennifer Gutiérrez, ám piros lapot nem, csak két percet kapott.

Az ETO sorozatban hat gólt szerezve 22-15-re ellépett, ráadásul Sako kilenc percig befalazta a kaput, így a Gloriának nem volt valódi esélye a visszazárkózásra. Ezzel a győzelemmel a győrieknek már csak egy pont kell, hogy biztosan negyeddöntőbe jusson.

A két magyarral felálló Metz 39-23-ra győzött a Buducnost vendégeként. Albek Anna nyolcszor volt eredményes, Vámos Petra két gólt szerzett a sorozat honlapja alapján.