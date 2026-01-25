sportkézilabdanői kézilabdanői kézi bajnokok ligája
Sport

Az elmaradó piros lapot lehengerlő játékkal büntette az ETO női kézisapata

Krizsán Csaba / MTI
24.hu
2026. 01. 25. 19:02
Krizsán Csaba / MTI

A Győr kézilabdacsapata vasárnap 27-22-re nyert Besztercén a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában.

A múlt hétvégén a Debrecentől hazai pályán meglepő vereséget szenvedő ETO a román élvonal listavezetőjéhez látogatott. Nem indult jól a meccs a címvédőnek, hét-hat után bő négy percig egyik fél sem talált be, de szerencsére a házigazda sem játszott gólerősen. Félidőben így is a románok vezettek 12-11-re.

Fordulást követően kettővel vezetett a Győr, amikor már az ellenfél térfelén járó hálóőre, Hatadou Sako arcába belekapott Jennifer Gutiérrez, ám piros lapot nem, csak két percet kapott.

Az ETO sorozatban hat gólt szerezve 22-15-re ellépett, ráadásul Sako kilenc percig befalazta a kaput, így a Gloriának nem volt valódi esélye a visszazárkózásra. Ezzel a győzelemmel a győrieknek már csak egy pont kell, hogy biztosan negyeddöntőbe jusson.

A két magyarral felálló Metz 39-23-ra győzött a Buducnost vendégeként. Albek Anna nyolcszor volt eredményes, Vámos Petra két gólt szerzett a sorozat honlapja alapján.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 11. forduló, A csoport:

Gloria Bistrita (román)-Győri Audi ETO KC 22-27 (12-11)

lövések/gólok: 42/22, illetve 49/27

gólok hétméteresből: 5/3, illetve 7/5

kiállítások: 4, illetve 6 perc

Ajánlott videó

„Erősen optimistának tartom Csányi úr kijelentését” – reális, hogy Magyarország kijut a 2030-as vébére?

Friss

Népszerű

Összes
A magyar kézilabda-válogatott.
Elszórt labdák és gólcsend után kikapott Szlovéniától a magyar kéziválogatott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik