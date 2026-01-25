Meghalt egy 49 éves férfi az ausztriai Schmittenhöhe síterepen azt követően, hogy egy másik síelővel ütközött. A baleset másik résztvevője távozott a helyszínről, a rendőrség keresést indított utána, azóta önként jelentkezett a hatóságoknál – írja a Síelők.hu

A Salzburghoz közel található sípályán szombaton 15 óra körül következett be a baleset, amely során a 49 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A szemtanúk szerint az illető, akivel ütközött egy 15-16 éves, angolul beszélő fiú volt, aki a combján szenvedett könnyebb sérüléseket. Őt egy szőke hajú idősebb nő – a feltételezések szerint az anyja – elvezette a helyszínről még a hatóságok megérkezése előtt. A rendőrség egy drónt is bevetett ahhoz, hogy a fiút megtalálják, ám mivel ez nem vezetett eredményre, a nyilvánossághoz fordultak. A salzburgi rendőrség honlapján nyilvános posztban személyleírást adott a fiúról és anyjáról arra kérve a szemtanúkat, hogy jelentkezzenek.

A Salzburg24 értesülései szerint a baleset másnapján, vasárnap a keresett személy önként jelentkezett a rendőrségen: egy 14 éves ír fiú az érintett, aki a családjával önként ment be a rendőrségre. A nyomozás részleteiről egyelőre nem számoltak be, csupán annyit közölt a salzburgi rendőrség, hogy kihallgatják a fiút.