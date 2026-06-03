Béres Anettnek nincs szüksége több pénzre: Elértem mindent, amit akartam, ráadásul teljesen egyedül

Nemrég a hot! magazinnak adott interjút Béres Anett, aminek alkalmával az anyagi helyzete is szóba került. Az egykori ValóVilág-szereplő már fiatalon a saját lábára állt, mára több sikeres vállalkozása is van: tizennyolc éve forgalmaz egy italmárkát, üzemeltet továbbá egy fogyasztószalont is, amely kizárólag nők számára kínál különféle infrás és zsírbontó kezeléseket – szemlézte a Béressel készült interjút a Blikk.

Szerencsére van forgalom, szeretik, mert az infrás készülékek hatékonyabbak, ráadásul feszesítik a bőrt, eltüntetik a narancsbőrt. Nem sima edzések ezek: olyan, mintha egy komplex kezelést kapna az ember

– magyarázta Béres, aki, bár influenszerkedik is, nem ez a fő profilja, és bevallása szerint csak olyan együttműködéseket vállal el, amelyek tényleg érdeklik.

Online kaszinó is keresett már meg, de igazából nincs szükségem több pénzre! Huszonkét éves korom óta dolgozom, elértem mindent, amit akartam, ráadásul teljesen egyedül

– tette hozzá a realityszereplő, aki hamarosan a Farm VIP új évadában tűnik majd fel.