Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. január 22., csütörtök
Friss hírek
- RTL: Debrecenbe és Nagykanizsára szállították a Szőlő utcai javítóintézet lakóit.
- Közlekedésért felelős államtitkár: A futás betiltásáról szóló riogatás egyszerűen nem igaz.
- Megállapodás körvonalazódik Grönlandról, Trump lefújta az EU‑ellenes vámokat.
- Ezek az országok csatlakoztak eddig Trump Béketanácsához Magyarország mellett: Örményország, Bahrein, Marokkó, Pakisztán és még mások.
- Moszkvának kémkedéssel vádolják az osztrák titkosszolgálat volt főtisztjét.
- Petíciót indítottak, hogy a dánok vegyék meg Trumptól Kaliforniát.
- Intenzív osztályon ápolnak egy csecsemőt, akit a család kutyája harapott meg Vácon.
- 217 gyerekből 130 megbetegedett egy balatonkenesei iskolában, rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el.
- Legalább ketten meghaltak az Athén térségét sújtó viharokban. Egy nőt egy villámárvízben elszabaduló autó ölt meg.
- Így folytatja a magyar férfi kézilabda-válogatott – az Eb további menetrendje.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 193E és a 236-os autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Vecsés, Market Central Ferihegy megállót.
Mai időjárás:
- Általában erősen felhős vagy borult, helyenként tartósan párás időre számíthatunk.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +2 fok között alakul.
- Késő estére -6 és -1 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Vince
- Artúr
Deviza középárfolyam:
- EUR 385,56
- USD 329,43
- CHF 415,47
- GBP 441,77
+1
Kapcsolódó
„Mi történik a számlámon?” – a bankfiókban ült, és az MBH-s ügyintézővel tárgyalt, amikor lenyúlták a pénzét
Amikor olvasónk észlelte, hogy nem általa kezdeményezett tranzakciók történtek a telefonján, kitessékelték azzal, hogy záróra van.