Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. 01. 22. 07:00
2026. január 22., csütörtök

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • 193E és a 236-os autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Vecsés, Market Central Ferihegy megállót.

 

Mai időjárás:

  • Általában erősen felhős vagy borult, helyenként tartósan párás időre számíthatunk.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +2 fok között alakul.
  • Késő estére -6 és -1 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Vince
  • Artúr

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 385,56
  • USD 329,43
  • CHF 415,47
  • GBP 441,77

 

„Mi történik a számlámon?” – a bankfiókban ült, és az MBH-s ügyintézővel tárgyalt, amikor lenyúlták a pénzét
Amikor olvasónk észlelte, hogy nem általa kezdeményezett tranzakciók történtek a telefonján, kitessékelték azzal, hogy záróra van.

