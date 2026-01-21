kresznagy bálintközlekedésvitézy dávid
Belföld

Közlekedésért felelős államtitkár: A futás betiltásáról szóló riogatás egyszerűen nem igaz

Getty Images
admin Vaskor Máté
2026. 01. 21. 20:28
Getty Images

Vitézy Dávid ismét bizonyítja: a magabiztosság önmagában még nem pótolja sem a szövegértést, sem a közlekedési tapasztalatot. A társadalmi egyeztetésre bocsátott KRESZ-tervezetet úgy támadja, mintha egy végleges, kihirdetés előtt álló jogszabályról lenne szó – miközben rajta kívül nagyjából mindenki számára világos, hogy ez vitaanyag, nem pedig normaszöveg

– írta lapunknak megküldött közleményében Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár.

Felhívta rá a figyelmet, hogy a tervezet pontosan azért került nyilvánosságra, hogy bárki elmondhassa róla a véleményét. „Igen, bárki – még Vitézy Dávid is.”

Ott azonban szerinte „nem elég hangosnak lenni. Ott el kell olvasni a szöveget.”

Talán ez magyarázza, miért inkább a nyilvánosságban leleplez, mintsem azon a felületen szólal meg, ahol a felvetéseit közlekedésbiztonsági szakértők érdemben vizsgálnák meg. Mert akkor gyorsan kiderülne, hogy a futás betiltásáról szóló riogatás egyszerűen nem igaz. A tervezet nem a gyalogosok sebességét korlátozza, nem tiltja a futást, és nem szab meg 10 km/órás plafont emberekre. A szabályozás a gyalogoslétesítményen közlekedő járművekre és járműnek nem minősülő eszközökre vonatkozik – például a mikromobilitási eszközökre –, éppen a gyalogosok védelme érdekében. Ez a különbség a jelenlegi KRESZ-ben is világosan szerepel. Már annak, aki ismeri

– fogalmazott.

„Nagy Bálint hozzátette, az új KRESZ tervezetén hetven szervezet és mintegy száz szakértő, több száz egyeztetés során dolgozott rajta, valódi közlekedési tapasztalatokra, baleseti adatokra és nemzetközi példákra támaszkodva. A cél nem a hangos félreértések generálása, hanem a biztonságosabb közlekedés, jelezte.

Alapelvvé válik benne a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben – vagyis az, amit a közlekedők túlnyomó többsége eddig is józanésszel elvárt. A szabályozás korszerű, kijavítja a régi KRESZ ismert hiányosságait, és egyszerűbb, egyértelműbb kereteket teremt. Már ha valaki veszi a fáradságot, hogy elolvassa” – fogalmazott.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Holttestet találtak egy Gödöllő melletti erdőben
Rosszul lett vezetés közben és meghalt a MÁV-csoport egyik buszsofőrje
Halál a temetőnél: nyári gumi, és biztonsági öv nélküli közlekedés okozott végzetes balesetet
Megüzenték a Veszprém izlandi kézisének a rangadó után, hogy inkább ne jöjjön vissza Magyarországra
Mark Rutte és Donald Trump
Megállapodás körvonalazódik Grönlandról, Trump lefújta az EU‑ellenes vámokat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik