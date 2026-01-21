Közlekedésért felelős államtitkár: A futás betiltásáról szóló riogatás egyszerűen nem igaz

Vitézy Dávid ismét bizonyítja: a magabiztosság önmagában még nem pótolja sem a szövegértést, sem a közlekedési tapasztalatot. A társadalmi egyeztetésre bocsátott KRESZ-tervezetet úgy támadja, mintha egy végleges, kihirdetés előtt álló jogszabályról lenne szó – miközben rajta kívül nagyjából mindenki számára világos, hogy ez vitaanyag, nem pedig normaszöveg

– írta lapunknak megküldött közleményében Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár.

Felhívta rá a figyelmet, hogy a tervezet pontosan azért került nyilvánosságra, hogy bárki elmondhassa róla a véleményét. „Igen, bárki – még Vitézy Dávid is.”

Ott azonban szerinte „nem elég hangosnak lenni. Ott el kell olvasni a szöveget.”

Talán ez magyarázza, miért inkább a nyilvánosságban leleplez, mintsem azon a felületen szólal meg, ahol a felvetéseit közlekedésbiztonsági szakértők érdemben vizsgálnák meg. Mert akkor gyorsan kiderülne, hogy a futás betiltásáról szóló riogatás egyszerűen nem igaz. A tervezet nem a gyalogosok sebességét korlátozza, nem tiltja a futást, és nem szab meg 10 km/órás plafont emberekre. A szabályozás a gyalogoslétesítményen közlekedő járművekre és járműnek nem minősülő eszközökre vonatkozik – például a mikromobilitási eszközökre –, éppen a gyalogosok védelme érdekében. Ez a különbség a jelenlegi KRESZ-ben is világosan szerepel. Már annak, aki ismeri

– fogalmazott.

„Nagy Bálint hozzátette, az új KRESZ tervezetén hetven szervezet és mintegy száz szakértő, több száz egyeztetés során dolgozott rajta, valódi közlekedési tapasztalatokra, baleseti adatokra és nemzetközi példákra támaszkodva. A cél nem a hangos félreértések generálása, hanem a biztonságosabb közlekedés, jelezte.

Alapelvvé válik benne a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben – vagyis az, amit a közlekedők túlnyomó többsége eddig is józanésszel elvárt. A szabályozás korszerű, kijavítja a régi KRESZ ismert hiányosságait, és egyszerűbb, egyértelműbb kereteket teremt. Már ha valaki veszi a fáradságot, hogy elolvassa” – fogalmazott.