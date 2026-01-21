Ők csatlakoztak eddig Trump Béketanácsához Magyarország mellett

Hét muszlim ország közös közleményben jelezte szerdán este, hogy csatlakozik a Donald Trump által életre hívott Béketanácshoz, írja a BBC.

A megnevezett országok: Szaúd-Arábia, Egyiptom, Törökország, Jordánia, Indonézia, Pakisztán és Katar.

Korábban Magyarország mellett Argentína, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Albánia, Örményország, Azerbajdzsán, Izrael, Fehéroroszország, Marokkó, Kazahsztán, Koszovó és Vietnam döntött úgy, hogy csatlakozik a tanácshoz.

Azt nem tudni, hogy Trump összesen hány országnak küldött meghívót, de Kanada, Oroszország, Kína és Nagy-Britannia biztosan köztük van, ám nyilvánosan egyelőre nem adtak választ. Szintén meghívták a Vatikánt is, de a pápának időre van szüksége a döntéshez. Robert Golob szlovén miniszterelnök szerdán jelezte, hogy országa számára egyelőre nem időszerű a csatlakozás a Béketanácshoz.

Franciaország nem csatlakozik a tanácshoz, mert az megkérdőjelezi az ENSZ elveit és szerkezetét. Norvégia hasonló okok miatt elutasító választ adott.

A Béketanács feladata egyébként az lesz, hogy felügyelje a palesztin területeken létrehozott, átmeneti szakértői kormány munkáját. A palesztin szakértői kormány vezetője Ali Saath.

Orbán Viktor szerdán késő délután Davosba repült, hogy ott legyen a tanács megalakításán. Este a Magyar Közlönyben meg is jelent a kormányhatározat a Béke Tanács Alapokmányáról, amelynek szövegét Szijjártó Péter külügyminiszter nyújt majd be az Országgyűléshez törvényjavaslat formájában.

A Világgazdasági Fórumon zajlanak az események: Trump beszédében kizárta, hogy katonai beavatkozás legyen Grönlandon (amit többször összekevert Izlanddal), de jelezte, hogy ettől még igényt tart rá. Nem sokkal később már körvonalazódott is a megoldás.