Petíciót indítottak, hogy a dánok vegyék meg Trumptól Kaliforniát

Már csaknem 290 ezren írták alá azt a petíciót, amely Dániát felszólítja, hogy vásárolja meg az Egyesült Államok legnépesebb államát, Kaliforniát, válaszul Donald Trump amerikai elnök többször kifejtett álláspontjára, miszerint az USA részévé kell válnia Grönlandnak – írta a Newsweek.

A Denmarkification.com oldalon futó kampány szerint Kaliforniát a felvásárlás után Új-Dániává nevezhetnék át, az ottani Disneylandet pedig Hans Christian Andersenlandre.

A petíció nyelvezete szándékosan visszhangozza Trump kijelentéseit, és olyanokat írnak benne, hogy Dániának „több napsütésre, pálmafára és görkorcsolyára” van szüksége, de a másik oldalnak is előnyös lenne a „tulajdonosváltás”, mivel Beverly Hillsen bicikliút kiépítését ígérik, Hollywoodban bevezetik a hyggét, Miki egérre pedig vikingsisakot raknának.

A kampány 100 százalékig valóságos… az álmainkban.

Honnan az ötlet?

A felhívás ötletgazdája Xavier Dutoit – aki nem dán, hanem svájci francia – a Newsweeknek arról beszélt, hogy a fülöp-szigeteki nyaralása közben, egy bárban egy meglehetősen hangos amerikai turistától hallott először Trump területi igényeiről, illetve, hogy megvásárolná Grönlandot.

Úgy tűnt, ez az amerikai nem érti, mennyire aggodalmas és abszurd bármely ország elnökétől – különösen egy olyan stabil demokráciában, mint amilyennek az USA állítja magát –, hogy ajánlkozik vagy fenyeget egy másik szuverén ország területének átvételével.

Dán barátaival társalogva született meg a szatirikus petíció ötlete, amelyet végül azért indított el, hogy rávilágítson, „mennyire abszurd Trump Grönlandra vonatkozó követelése”.

Reakciók

A lap idéz több kaliforniait, akik jó ötletnek találják lakóhelyük bekebelezését, örülnek az ezzel járó EU-s tagságnak, az ingyenes egészségügyi ellátásnak. A Kaliforniai Nemzeti Párt azt írta a Threadsen:

Kalifornia nevében elfogadjuk a dán nép nagylelkű ajánlatát.

A dán Esben Graversen azonban arról írt az X-en, hogy nem minden fenékig tejfel:

A kaliforniaiakat figyelmeztetnünk kell: Magasak az adók, de nagy a bizalom. Univerzális az egészségügyi ellátás, ami tényleg működik. A huzavona kultúrája csorbát szenvedhet. Nincsenek fegyverek, de komolyan, tényleg nincsenek fegyverek. Kevesebb a hivalkodás, több az alázat. Jóléti állam ≠ lusta állam. A boldogságindex megemelkedhet. Szigorúbb a bevándorlási ellenőrzés.

Célok

A cél 1 billió amerikai dollár előteremtése Dániának Kalifornia megvásárlásához

– fogalmazott Dutoit, de hozzátette, a komoly válasz az, hogy megmutassák, mennyire abszurdak Trump kijelentései.

Sem Dánia, sem az Egyesült Államok tisztviselői egyelőre nem kommentálták a szatirikus petíciót – tette hozzá a Newsweek.

Trump Grönlandot akarja, más nem igazán szeretné, hogy ez megvalósuljon

Trump többször is kifejtette abbéli véleményét, hogy stratégiai fontossága miatt Grönlandnak az USA részévé kell válnia, csak így lehet ellensúlyozni az orosz befolyást. Ezzel azonban a dánok és maguk a grönlandiak sem értenek egyet.

Az 56 ezer fős Grönland fővárosában, Nuukban több ezren tiltakoztak Trump igényével szemben, ahogy Koppenhágában is ezres tömeg vonult ez ellen az utcákon a hétvégén.

Tiltakoznak Trump terve ellen az európai vezetők is, felhívták a figyelmet arra, hogy a lépés alááshatja a NATO-együttműködést és feszültséget okozhat a transzatlanti kapcsolatokban, miközben védi Grönland jogát, hogy saját maga döntsön a jövőjéről. Mire válaszul az amerikai elnök február 1-jétől 10 százalékos, június 1-jétől pedig 25 százalékos vámot vet ki azokra az országokra, amelyek ellenzik Washington Grönland feletti ellenőrzésre irányuló törekvését.

Európa egyelőre különböző válaszlépéseket fontolgat, de Dánia védelmi tisztviselője már arról beszélt, hogy háború lesz, ha az Egyesült Államok megpróbálja megszállni Grönlandot. Az ügyben a napokban újabb fordulatok jöhetnek, mivel az amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórumra utazik, ahol a tervek szerint több európai kollégájával is találkozik.