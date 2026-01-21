RTL: Debrecenbe és Nagykanizsára szállították a Szőlő utcai javítóintézet lakóit

Debrecenben és Nagykanizsán helyezték el a Szőlő utcai javítóintézet egykori lakóit, értesült az RTL Híradó.
A Magyar Helsinki Bizottság szerint Tökölön és Miskolcon már tart az építkezés, hogy végleges helyet találjanak nekik.
Amikor az RTL arról kérdezte a Büntetésvégrehajtást, hogy meg tudják-e ezt erősíteni, azt felelték, hogy
a BvOP nem egy jósda.
Hozzátették, a szabályok egyelőre nem teszik lehetővé, hogy ezekben az intézményekben javítóintézetbe küldött fiatalokat helyezzenek el.
A Szőlő utcai javítóintézetet hétfőn záratta be azonnali hatállyal a kormány. Magyar Péter szerint ezzel nem lehet szőnyeg alá söpörni az ott történt szörnyűségeket. A lapunknak nyilatkozó szakember szerint ez csak látszatintézkedés.
