szőlő utcaszőlő utcai javítóintézetbvop
Belföld

RTL: Debrecenbe és Nagykanizsára szállították a Szőlő utcai javítóintézet lakóit

Szajki Bálint / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 01. 21. 19:38
Szajki Bálint / 24.hu

Debrecenben és Nagykanizsán helyezték el a Szőlő utcai javítóintézet egykori lakóit, értesült az RTL Híradó.

A Magyar Helsinki Bizottság szerint Tökölön és Miskolcon már tart az építkezés, hogy végleges helyet találjanak nekik.

Amikor az RTL arról kérdezte a Büntetésvégrehajtást, hogy meg tudják-e ezt erősíteni, azt felelték, hogy

a BvOP nem egy jósda.

Hozzátették, a szabályok egyelőre nem teszik lehetővé, hogy ezekben az intézményekben javítóintézetbe küldött fiatalokat helyezzenek el.

A Szőlő utcai javítóintézetet hétfőn záratta be azonnali hatállyal a kormány. Magyar Péter szerint ezzel nem lehet szőnyeg alá söpörni az ott történt szörnyűségeket. A lapunknak nyilatkozó szakember szerint ez csak látszatintézkedés.

Kapcsolódó
Egy Szőlő utcai nevelő kamera elé ült, és mesélt a gyerekverő igazgató módszereiről
Az empátia káros – vallotta Kovács-Buna Károly.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Rosszul lett vezetés közben és meghalt a MÁV-csoport egyik buszsofőrje
Halál a temetőnél: nyári gumi, és biztonsági öv nélküli közlekedés okozott végzetes balesetet
Medián: a Tisza támogatottsága kétszer akkora a legidősebbek körében, mint a Fideszé a legfiatalabb választók között
Megüzenték a Veszprém izlandi kézisének a rangadó után, hogy inkább ne jöjjön vissza Magyarországra
Orbán Viktor
Itt a bejelentés: rezsistopot hirdetett Orbán
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik