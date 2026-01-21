Életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy 9 hónapos kisfiút Vácról vasárnap délelőtt – értesült az RTL Híradó. A csecsemőt a család nagytestű kutyája támadta meg bent a házukban, és több sérülést is okozott a gyerek koponyáján.

Az édesanya vette észre, hogy mi történt, és ő rohant át a szomszédba, hogy segítséget kérjen.

Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a mentők

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy a helyszínre mentőautó, gyermekmentő és mentőhelikopter is érkezett, ez utóbbival szállították kórházba a kisbabát.

Az RTL úgy tudja, hogy a gyerek jelenleg is a Heim Pál Kórház intenzív osztályán fekszik, de az intézmény nem adott tájékoztatást az állapotáról, míg a kutyával kapcsolatban úgy értesültek, hogy azt egy menhelyre vitték.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást.