kutyatámadásvác
Belföld

Intenzív osztályon ápolnak egy csecsemőt, akit a család kutyája harapott meg Vácon

mentőautó
Varga Jennifer / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2026. 01. 21. 19:36
mentőautó
Varga Jennifer / 24.hu
A rendőrség gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt nyomoz.

Életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy 9 hónapos kisfiút Vácról vasárnap délelőtt – értesült az RTL Híradó. A csecsemőt a család nagytestű kutyája támadta meg bent a házukban, és több sérülést is okozott a gyerek koponyáján.

Az édesanya vette észre, hogy mi történt, és ő rohant át a szomszédba, hogy segítséget kérjen.

Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a mentők

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy a helyszínre mentőautó, gyermekmentő és mentőhelikopter is érkezett, ez utóbbival szállították kórházba a kisbabát.

Az RTL úgy tudja, hogy a gyerek jelenleg is a Heim Pál Kórház intenzív osztályán fekszik, de az intézmény nem adott tájékoztatást az állapotáról, míg a kutyával kapcsolatban úgy értesültek, hogy azt egy menhelyre vitték.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Rosszul lett vezetés közben és meghalt a MÁV-csoport egyik buszsofőrje
Halál a temetőnél: nyári gumi, és biztonsági öv nélküli közlekedés okozott végzetes balesetet
Medián: a Tisza támogatottsága kétszer akkora a legidősebbek körében, mint a Fideszé a legfiatalabb választók között
Megüzenték a Veszprém izlandi kézisének a rangadó után, hogy inkább ne jöjjön vissza Magyarországra
Orbán Viktor
Itt a bejelentés: rezsistopot hirdetett Orbán
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik