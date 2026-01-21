Megállapodás körvonalazódik Grönlandról, Trump lefújta az EU‑ellenes vámokat

Cikkünk frissül…

Donald Trump bejelentette, hogy nem vezeti be a február 1-jére tervezett vámokat, miután – saját szavai szerint – „nagyon eredményes” tárgyalást folytatott Mark Rutte NATO‑főtitkárral.

A BBC az amerikai elnöknek a Truth Socialon közzétett posztja alapján azt írja, hogy körvonalazódik egy jövőbeli megállapodás Grönland ügyében, amelyet Trump az Egyesült Államok és a NATO‑országok számára is kedvezőnek nevezett.

Az elnök közölte: az egyeztetések folytatódnak az Aranykupola rakétavédelmi rendszer grönlandi vonatkozásairól is, és további részleteket később hoznak nyilvánosságra. A tárgyalásokért J.D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott felel, akik közvetlenül Trumpnak jelentenek majd.

Mi az az Aranykupola?

Az Aranykupola Donald Trump terve szerint egy új, országos lefedettségű amerikai rakétavédelmi rendszer, amelynek célja, hogy közel teljes védelmet nyújtson az Egyesült Államok ellen indított ballisztikus, hiperszonikus és manőverező robotrepülő rakétákkal szemben.

A tavaly májusban bejelentett elképzelés szerint a rendszer akár a világ másik feléről vagy az űrből indított támadásokat is képes lenne elfogni, és Trump állítása szerint három éven belül üzemképessé válhat. A kiépítés költségét mintegy 175 milliárd dollárra becsülik.

A koncepció részben az izraeli Vaskupolához hasonlít, amely radarok és rakétaelhárító fegyverek segítségével védi a kijelölt területeket, ám az Aranykupolának sokkal nagyobb területet és jóval fejlettebb fegyverek ellen kellene működnie. Emiatt a hagyományos elhárítórakéták mellett energiafegyverek, például lézerek és rádióhullám‑alapú rendszerek bevetésével is számolnak.

A hatékony működéshez globális megfigyelőhálózatra lenne szükség: szenzorokat telepítenének a potenciális fenyegetést jelentő országok (Oroszország, Kína, Észak‑Korea és Irán) közelébe, valamint a szárazföldön, az óceánokban és a világűrben is, hogy már a rakéták indításakor észlelhessék vagy akár azonnal megsemmisíthessék azokat.