217 gyerekből 130 megbetegedett egy balatonkenesei iskolában

Facebook / Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola
admin Vaskor Máté
2026. 01. 21. 22:03
Facebook / Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola

Járvány miatt rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményében, írja az Origo.

Vezér-Kósa Katalin főigazgató a lap megkeresésére elmondta, hogy hétfőn 217 tanulóból 109-en hiányoztak, ez a szám keddre 130-ra emelkedett, csak aznap tíz gyereket küldtek haza az iskolából.

Technikai személyzet 4 főről 1 főre csökkent, szintén betegség miatt. A fertőtlenítés az iskola nagy területe miatt kihívássá vált.

A főigazgató a szülőkkel egyeztetve 3 napos rendkívüli tanítási szünetet rendelt el.

A szülők és az iskolaorvos tájékoztatása szerint a gyermekek influenzaszerű tünetek, koronavírus-fertőzés, valamint hányással és hasmenéssel járó megbetegedés miatt maradtak otthon

– mondta Vezér-Kósa Katalin.

Az iskola teljes fertőtlenítést hajt végre hétfői nyitásig.

