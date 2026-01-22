Lejárt a kedvezményes szerződése, ezért egy kötelező szerződésmódosítás miatt hívták be az MBH Bankba egyik vidéki olvasónkat még 2024 áprilisában.

Amikor sorra került, az ügyintéző egy új számlacsomagot ajánlott neki, és nekilátott a papírmunkának. Később megkérte olvasónkat, lépjen be a netbankba, hogy másodlagos azonosítót tudjon neki generálni. Olvasónk jelezte, hogy nem járatos az ilyen dolgokban, és csak otthon, a számítógépén használja a netbankját, a telefonján soha, ráadásul mobilapplikációja sincs. Próbálta a telefonján megkeresni a netbanki felületet, ám nem találta.

Jobb ötlet híján beírta a keresőbe hogy „internetbank MBH”, és mivel a kereső által kiadott oldal pont úgy nézett ki, mint a netbank, amit az otthoni számítógépén használ, úgy érezte, révbe ért. Közben hallotta, amint az ügyintéző megkérdezi tőle: akarja-e „ott” csinálni? Azt hitte, az ügyintéző azt ajánlja fel neki, hogy menjen be az asztalához, a pult mögé. Mivel ezt nem találta helyén valónak, visszautasította. Ez azért lényeges, mert a bank azt írta válaszlevelében az olvasó panaszára, hogy bár az ügyintéző felajánlotta az ügyfélnek a biztonságos MBH Mobil App, illetve a tablet használatát, ő nem élt ezekkel a lehetőségekkel. Vagyis eredetileg erre utalhatott a bankfiókban elhangzott „ott”.

„Kérik a bankkártyaadatokat, megadjam?”

Olvasónk beírta felhasználónevét és jelszavát a megtalált netbanki felületen, a telefonján. Ezután kérték a bankkártyaadatait, mintha éppen a neten vásárolna – ezt furcsállotta, mert ilyet az otthoni számítógépén sosem kért tőle a netbank. Nem értette, miért kell megadnia a kártyaadatait, ezért megkérdezte az ügyintézőtől, hogy ez rendben van-e. Olvasónk elmondása szerint az ügyintéző a gépe felé fordulva azt mondta, ő nem ismeri a banki appot, és lehet, hogy már kéri az első négy számjegyet.