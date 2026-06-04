A záporokat felváltja a napsütés

Csütörtökön nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is, ezt követően az ország megközelítőleg nyugati kétharmadán már alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani a felvonuló fátyolfelhők mellett – írja a Kiderül.

A keleti, északkeleti vidékeken is is várható napsütés, de a gomolyfelhőkből elszórtan zápor, zivatar alakulhat ki napközben – az intenzívebb cellákat akár felhőszakadás is kísérheti. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet, amely késő délutántól, estétől átmenetileg nagyobb területen délire, délnyugatira fordul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.