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A záporokat felváltja a napsütés

szarkaláb
Komka Péter / MTI
Virágzó szarkaláb mező Gyöngyöspata közelében 2026. június 2-án.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 04. 06:15
szarkaláb
Komka Péter / MTI
Virágzó szarkaláb mező Gyöngyöspata közelében 2026. június 2-án.
Az élénk, olykor erős szél mellett 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

Csütörtökön nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is, ezt követően az ország megközelítőleg nyugati kétharmadán már alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani a felvonuló fátyolfelhők mellett – írja a Kiderül.

A keleti, északkeleti vidékeken is is várható napsütés, de a gomolyfelhőkből elszórtan zápor, zivatar alakulhat ki napközben – az intenzívebb cellákat akár felhőszakadás is kísérheti. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az északnyugati szelet, amely késő délutántól, estétől átmenetileg nagyobb területen délire, délnyugatira fordul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.

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