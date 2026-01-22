Így folytatja a magyar férfi kézilabda-válogatott – az Eb további menetrendje

A magyarok – akiknek célja a legjobb nyolc közé jutás – Malmőben pénteken 18 órától Svájccal, vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, kedden 20.30-tól a házigazda Svédországgal, szerdán pedig 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak.
A csoportbeosztás és az állás
I. csoport (Herning):
1. Franciaország 2 pont (38-34)
2. Németország 2 (34-32)
3. Portugália 2 (31-29)
4. Spanyolország 0 (32-34)
5. Dánia 0 (29-31)
6. Norvégia 0 (34-38)
II. csoport (Malmö):
1. Svédország 2 pont (33-25)
2. Szlovénia 2 pont (38-35)
3. Izland 2 (24-23)
4. Magyarország 0 (23-24)
5. Svájc 0 (35-38)
6. Horvátország 0 (25-33)
A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.
A program:
1. forduló:
január 22., csütörtök:
15.30: Németország – Portugália
18.00: Spanyolország – Norvégia
20.30: Franciaország – Dánia
január 23., péntek:
15.30: Izland – Horvátország
18.00: Magyarország – Svájc
20.30: Svédország – Szlovénia
2. forduló:
január 24., szombat:
15.30: Franciaország – Portugália
18.00: Spanyolország – Dánia
20.30: Németország – Norvégia
január 25., vasárnap:
15.30: Magyarország – Szlovénia
18.00: Svédország – Izland
20.30: Horvátország – Svájc
3. forduló:
január 26., hétfő:
15.30: Portugália – Norvégia
18.00: Spanyolország – Franciaország
20.30: Dánia – Németország
január 27., kedd:
15.30: Izland – Svájc
18.00: Horvátország – Szlovénia
20.30: Svédország – Magyarország
4. (utolsó) forduló:
január 28., szerda:
15.30: Spanyolország – Portugália
15.30: Izland – Szlovénia
18.00: Franciaország – Németország
18.00: Magyarország – Horvátország
20.30: Dánia – Norvégia
20.30: Svédország – Svájc