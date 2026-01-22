Így folytatja a magyar férfi kézilabda-válogatott – az Eb további menetrendje

A magyarok – akiknek célja a legjobb nyolc közé jutás – Malmőben pénteken 18 órától Svájccal, vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, kedden 20.30-tól a házigazda Svédországgal, szerdán pedig 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak.

A csoportbeosztás és az állás I. csoport (Herning):

1. Franciaország 2 pont (38-34)

2. Németország 2 (34-32)

3. Portugália 2 (31-29)

4. Spanyolország 0 (32-34)

5. Dánia 0 (29-31)

6. Norvégia 0 (34-38) II. csoport (Malmö):

1. Svédország 2 pont (33-25)

2. Szlovénia 2 pont (38-35)

3. Izland 2 (24-23)

4. Magyarország 0 (23-24)

5. Svájc 0 (35-38)

6. Horvátország 0 (25-33) A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak. A program:

1. forduló:

január 22., csütörtök:

15.30: Németország – Portugália

18.00: Spanyolország – Norvégia

20.30: Franciaország – Dánia január 23., péntek:

15.30: Izland – Horvátország

18.00: Magyarország – Svájc

20.30: Svédország – Szlovénia 2. forduló:

január 24., szombat:

15.30: Franciaország – Portugália

18.00: Spanyolország – Dánia

20.30: Németország – Norvégia január 25., vasárnap:

15.30: Magyarország – Szlovénia

18.00: Svédország – Izland

20.30: Horvátország – Svájc 3. forduló:

január 26., hétfő:

15.30: Portugália – Norvégia

18.00: Spanyolország – Franciaország

20.30: Dánia – Németország január 27., kedd:

15.30: Izland – Svájc

18.00: Horvátország – Szlovénia

20.30: Svédország – Magyarország 4. (utolsó) forduló:

január 28., szerda:

15.30: Spanyolország – Portugália

15.30: Izland – Szlovénia

18.00: Franciaország – Németország

18.00: Magyarország – Horvátország

20.30: Dánia – Norvégia

20.30: Svédország – Svájc