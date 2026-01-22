kézilabdamagyar férfi kézilabda-válogatottférfi kézilabda-eb 2026férfi kézilabda-eb
Így folytatja a magyar férfi kézilabda-válogatott – az Eb további menetrendje

Kristianstad, 2026. január 20. Fazekas Gergő (k) a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának utolsó fordulójában játszott Magyarország - Izland mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 20-án.
Hegedüs Róbert / MTI
Fazekas Gergőre nagy feladatok várnak a középdöntőben is
24.hu
2026. 01. 22. 03:59
Szerda este kialakult a középdöntő csoportbeosztása és a további menetrend a dán-svéd-norvég közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon.

A magyarok – akiknek célja a legjobb nyolc közé jutás – Malmőben pénteken 18 órától Svájccal, vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, kedden 20.30-tól a házigazda Svédországgal, szerdán pedig 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak.

A csoportbeosztás és az állás

I. csoport (Herning):
1. Franciaország 2 pont (38-34)
2. Németország 2 (34-32)
3. Portugália 2 (31-29)
4. Spanyolország 0 (32-34)
5. Dánia 0 (29-31)
6. Norvégia 0 (34-38)

 

II. csoport (Malmö):
1. Svédország 2 pont (33-25)
2. Szlovénia 2 pont (38-35)
3. Izland 2 (24-23)
4. Magyarország 0 (23-24)
5. Svájc 0 (35-38)
6. Horvátország 0 (25-33)

A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

 

A program:
1. forduló:
január 22., csütörtök:
15.30: Németország – Portugália
18.00: Spanyolország – Norvégia
20.30: Franciaország – Dánia

 

január 23., péntek:
15.30: Izland – Horvátország
18.00: Magyarország – Svájc
20.30: Svédország – Szlovénia

 

2. forduló:
január 24., szombat:
15.30: Franciaország – Portugália
18.00: Spanyolország – Dánia
20.30: Németország – Norvégia

 

január 25., vasárnap:
15.30: Magyarország – Szlovénia
18.00: Svédország – Izland
20.30: Horvátország – Svájc

 

3. forduló:
január 26., hétfő:
15.30: Portugália – Norvégia
18.00: Spanyolország – Franciaország
20.30: Dánia – Németország

 

január 27., kedd:
15.30: Izland – Svájc
18.00: Horvátország – Szlovénia
20.30: Svédország – Magyarország

 

4. (utolsó) forduló:
január 28., szerda:
15.30: Spanyolország – Portugália
15.30: Izland – Szlovénia
18.00: Franciaország – Németország
18.00: Magyarország – Horvátország
20.30: Dánia – Norvégia
20.30: Svédország – Svájc

