Egészségre ártalmas anyag jelenlétét nem mutatták ki a katasztrófavédelem mérései abban a nagykanizsai iskolában, ahol december elsején tapasztaltak tömeges rosszullétet a gyerekek körében.

Nagykanizsán a Kőrösi-iskola környékét december elején ellepték a mentők, de mentőhelikopter is érkezett, miután több mint harminc gyerek rosszul lett, többen köhögtek, hányingerre panaszkodtak.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal szerdán adott tájékoztatást arról, hogy a rendelkezésre álló vízügyi, egészségügyi és katasztrófavédelmi mérések alapján az iskolában egészségre ártalmas gázkoncentráció nem volt kimutatható. A munkavédelmi osztály és a népegészségügyi főosztály ugyanakkor

a takarítószerek megfelelő tárolására, felhasználására, illetve a takarítási szabályok betartására vonatkozóan határozott meg intézkedéseket, jelezve, hogy ez a történtekkel nem hozható összefüggésbe.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság a rejtélyes esettel kapcsolatban foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen, de ez a vizsgálat még nem zárult le.