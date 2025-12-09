Rejtélyes köhögés: hirtelen több tucat gyerek lett rosszul egy vidéki iskolában

Nagykanizsán a Kőrösi-iskola környékét ellepték a mentők, de mentőhelikopter is érkezett – írja a zaol.hu. A portál tudomása szerint a gyerekek minden előzmény nélkül rosszul lettek, köhögtek.

Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője elmondta: jelenleg a mobillabor a helyszínen van, méréseket végeznek, egyelőre kizárták a szén-monoxid jelenlétét.

A zaol.hu szerint 38 gyermek lett rosszul, néhányan hányingerre panaszkodtak. Az MTI azt írja: 37 gyereket és két felnőttet kellett kórházba szállítani.

Az egyik első osztályból négy gyermeket kivéve az összes tanulónál jelentkezett valamilyen tünet, nem voltak jól, ezért mentőket hívtak. Az épületet kiszellőztették. Egyelőre nem tudni, mitől lettek rosszul a gyerekek.

Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta: a kórházba került gyerekek és felnőttek tünetei később enyhültek.