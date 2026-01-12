tisza pártgulyás gergelybiztos választásvédjegyoltalom
Gulyás szerint nem lehet levédetni a jelszavukat

Mohos Márton / 24.hu
A Fidesz kongresszusa 2026. január 10-én a Hungexpón. A képen éppen Gulyás Gergely beszél.
2026. 01. 12. 12:35
Reagált Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egykori barátja Magyar Péter Tisza-elnök bejelentésére, mely szerint a honlaphoz szükséges domainnév befoglalása mellett védjegyoltalom iránti kérelmet is beadott a Tisza Párt a Fidesz legújabb kampányszlogenjére a „biztos válaszra”.

Akik védjegyekkel és szabadalmakkal foglalkoztak már életükben, azok pontosan tudják, hogy az olyan jelszavak mint “a biztos választás” nem jegyezhetők be védjegyként – írta Gulyás, majd a folytatásban némi logikai bukfencként más szlogeneket ajánlott levédése, mint például „Brüsszel szolgái vagyunk”.

„A Tisza Pártnak annyi mondanivalója van néhány hónappal a választások előtt, hogy megpróbál rosszhiszemű és jogilag abszurd védjegy-bejelentéseket tenni” – jegyezte meg Gulyás.

Mint ismert, Magyarék a hétvégén, több órával a Fidesz bejelentése előtt lefoglalta a biztosvalasztas.hu-t oldalt, amivel elég nagy fricskát adtak a Fidesznek, amely a szombati kongresszusán jelentette be az új szlogenjüket, a biztos választást.

