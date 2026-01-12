Magyar Péter: Beadtuk a védjegyoltalom iránti kérelmünket is a szocialistáktól lopott fideszes szlogenre

A honlaphoz szükséges domain név befoglalása mellett védjegyoltalom iránti kérelmet is beadott a Tisza párt – írja Facebook-bejegyzésében Magyar Péter pártelnök.

Most, hogy az egész ország a Fidesz kampányának beégésén nevet, úgy döntöttünk, hogy ha már lúd, legyen kövér. A honlaphoz szükséges domain név befoglalása mellett beadtuk a védjegy oltalom iránti kérelmünket is a szocialistáktól lopott fideszes szlogenre

– írja a politikus, utalva a hétvégén meghirdetett új, „Fidesz: a biztos választás” szlogenre, melynek internetes domainjét lefoglalta a Tisza párt és létre is hozta a biztosvalasztas.hu oldalt, ahol nem éppen a kormány szándéka szerinti tartalom látható. A mostani védjegyoltalmas kérelemmel kapcsolatban Magyar Péter elmondta: