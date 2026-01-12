kampányszlogentisza-partvédjegy
Magyar Péter: Beadtuk a védjegyoltalom iránti kérelmünket is a szocialistáktól lopott fideszes szlogenre

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 01. 12. 09:57
Mohos Márton / 24.hu

A honlaphoz szükséges domain név befoglalása mellett védjegyoltalom iránti kérelmet is beadott a Tisza párt – írja Facebook-bejegyzésében Magyar Péter pártelnök.

Most, hogy az egész ország a Fidesz kampányának beégésén nevet, úgy döntöttünk, hogy ha már lúd, legyen kövér. A honlaphoz szükséges domain név befoglalása mellett beadtuk a védjegy oltalom iránti kérelmünket is a szocialistáktól lopott fideszes szlogenre

– írja a politikus, utalva a hétvégén meghirdetett új, „Fidesz: a biztos választás” szlogenre, melynek internetes domainjét lefoglalta a Tisza párt és létre is hozta a biztosvalasztas.hu oldalt, ahol nem éppen a kormány szándéka szerinti tartalom látható. A mostani védjegyoltalmas kérelemmel kapcsolatban Magyar Péter elmondta:

Így, ha a Fidesz kampánycsapata azt tervezte, hogy különböző termékeket gyárt a szlogennel, akkor mostantól minden ilyen eladott bögrével, sapkával, pólóval a TISZA kampányát fogja támogatni anyagilag.
Vajon mikor választ Orbán Balázs helyett új kampányfőnököt a Fidesz? És valami újabb gagyi szlogent?

