Belföld

Magyar Péter ötmilliárd forintért adná el a Fidesznek a szlogenjük új honlapját

Kőrös Gábor / 24.hu
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
2026. 01. 11. 17:04
Magyar Péter ajánlatot tett a Fidesz új szlogenjével létrehozott weboldal visszaadására.

Most, hogy a 2010-es MSZP kampányból lopott Fidesz szlogennel létrehozott honlap már több százezres látogatottságot ért el, teszek egy korrekt ajánlatot a Fidesznek:
Felajánlom a biztos választás nevű honlapot 5 milliárd forintért az állampártnak, és vállalom, hogy a befolyó összegből 100 ezer rászoruló családnak vásárolunk tűzifát, ezzel is segítve a kormány által magára hagyott honfitársainkat.

– írja Magyar Péter a Facebookon. A Fidesz szombaton, a párt kongresszusán jelentette be az új szlogenjét, de a Tisza már aznap reggel észrevette, hogy nem foglalták le a szlogenhez illő URL-t, ezért ők megtették. Magyar korábban azt írta, ebből üvöltözésbe hajló balhé lett a Fidesz kampánystábjában.

Mivel élelmes honfitársaink a .ru és a .eu végződésű domain neveket is lefoglalták és érdekes tartalommal töltötték fel, azt javaslom a Fidesz forrongó kampánycsapatának, hogy gyorsan döntsön az ajánlatról

– tette hozzá Magyar.

