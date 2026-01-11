Magyar Péter ötmilliárd forintért adná el a Fidesznek a szlogenjük új honlapját

Magyar Péter ajánlatot tett a Fidesz új szlogenjével létrehozott weboldal visszaadására.

Most, hogy a 2010-es MSZP kampányból lopott Fidesz szlogennel létrehozott honlap már több százezres látogatottságot ért el, teszek egy korrekt ajánlatot a Fidesznek:

Felajánlom a biztos választás nevű honlapot 5 milliárd forintért az állampártnak, és vállalom, hogy a befolyó összegből 100 ezer rászoruló családnak vásárolunk tűzifát, ezzel is segítve a kormány által magára hagyott honfitársainkat.