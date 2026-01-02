Ha Radics Gigi és Curtis elénekli a Demjén-dalt, akkor nem lesz háború?

Orbán Viktor fantasztikus esztendőt ígért, legalábbis gazdaságilag. Mi valósult meg ebből? Ezzel a kérdéssel kezdte az évértékelő Háromharmadot Bánszegi Rebeka, Bita Dániel, valamint Nagy József. Aztán a háború került sorra, majd a NER bukását latolgatva az orbáni örökséggel zártunk.
