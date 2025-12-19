Orbán jobban aggódik a befagyasztott orosz vagyonért, mint a szlovákiai magyarok jogaiért?

Orbán Brüsszelben ismét megmentette a békét s nem mellesleg az unokáinkat is – először is ez volt kénytelen nyugtázni Jankovics Márton, Nagy Gergely Miklós, valamint Nagy József. Aztán Lázár János vasi szlovákozása került terítékre, majd arról esett szó, hogy a Szőlő utcai botrány vajon eldönti-e a tavaszi választást.