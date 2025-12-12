A Szőlő utcában éri utol a Fideszt a politika felelősség, amit 15 éve kerül?

Rácáfolva az utóbbi hetek kormánykommunikációjára pénzügyi védőpajzs nincs, kiskorú áldozatok viszont vannak a Szőlő utcában. A két ügyet összekapcsoló hiányzó politikai felelősségtől aztán Orbán Viktor köztársasági elnöki víziójáig jutott Bánszegi Rebeka, Jankovics Márton és Kerner Zsolt az aktuális Háromharmadban.