Jókai utcai házomlás: rosszabbodott a megsérült balerina egészségi állapota, de ott akar lenni a felelősök büntetőperén

Amint arról a 24.hu is beszámolt, hosszú kálvária után a Fővárosi Törvényszék jogerősen úgy döntött, sérelemdíj és kártérítés illeti meg a 2022 júniusi Jókai utcai házomlás áldozatát, Tóth Nikolett táncművészt.

A sérelemdíj ügyében a korábban kifizetett összeg mellett 15-15 millió forintot kap Tóth Nikolett és édesanyja, a kártérítési per határozata szerint művésznek a sérelemdíjjal együtt összesen 200 millió forint kártérítés és havi 3,5 millió forint összegű járadék jár élete végéig.

Megírtuk azt is, hogy a táncművész és családja öröme egyelőre nem lehet felhőtlen, mivel a cégek, amelyek kötelesek lennének kifizetni a megítélt összegeket, felszámolás alatt vannak. Ezzel kapcsolatban a Tóth ügyvédje most azt mondta a Blikknek:

Megértem, hogy felmerül mindenkiben a kérdés, hogy mindezt ki fizeti majd ki, hiszen valamennyi társaság felszámolási eljárás alatt van. Nekem kétségem nincs afelől, hogy ezt fillérre pontosan kifizetik, mert Niki követelését nem csak egy, hanem több biztosító társaság is fedezi, így az mellékes, hogy a cégek felszámolás alá kerültek, az összes mögöttes felelősnek, a biztosítóknak ezt állniuk kell.

A szemükbe akar nézni

A lap megszólaltatta a balerinát is, aki elmondta, ott akar lenni a büntetőperen, ahol a baleset felelőseinek ügyét tárgyalják. Az ügy már az ügyészségen van, nemsokára megtörténhet a vádemelés a négy gyanúsítottal szemben. A rendőrségi közlemény alapján a statikus tervezőmérnök, a műszaki vezető, a generáltervező és a kivitelező hibái is hozzájárultak a balesethez.

„Akartam találkozni korábban is a cégvezetővel, de teljesen elutasító volt. Ezért is szeretnék ott lenni – már csak kíváncsiságból is –, hogy mit tud mondani, mivel tudja megmagyarázni ezt az egészet. A szemébe akarok nézni” – mondta Tóth Nikolett, akinek az utóbbi időszakban rosszabbodott az egészségi állapota.

Kialakult egy jóindulatú ciszta, amelyet több műtéttel sikerült csökkenteni, de emiatt nagyon erős fejfájásom van, nagyon magas a vérnyomásom, illetve a kezemet sem tudom úgy használni

– nyilatkozta a lapnak.

Mi történt a Jókai utcában 2022 júniusában?

Tóth Nikolett, a Budapesti Operettszínház balettművésze épp munkába igyekezett a Jókai utcában 2022. június 27-én, reggel, amikor egy bővítés alatt álló ház homlokzata leomlott, maga alá temetve az akkor 26 éves balerinát. Kérdéses volt, egyáltalán túléli-e a kritikus sérüléseket, ám végül sikeresen stabilizálták az állapotát. Miután hat hét kóma után magához tért, azzal kellett szembesülnie, hogy súlyos gerinc- és koponyasérülései következtében mellkastól lefelé lebénult.

Korábbi cikkünkben részletese írtunk a bővítési munkálatok és a házomlás körülményeiről, és azok szabálytalanságairól, ezt a cikket itt találják, a Tóth Nikolettel készített interjúnk pedig itt érhető el.