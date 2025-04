Még mindig nem rendeződött a Jókai utcai házomlás ügye, az összes érintett küzd a vélt igazáért

Lassan három éve, 2022. június 27-én a reggeli órákban leomlott a Jókai utca 1. alatti lakóház beépítés, illetve bővítés alatt álló tetőterének egy része. A lehulló építőanyagok, illetve egyéb súlyos elemek öt autót lapítottak ki, illetve négy ember sérülését okozták: közülük hárman könnyebb, egy fiatal nő pedig súlyos sérüléseket – koponyatörést, valamint gerincsérülést – szenvedett.

Rövidesen a kórházba szállított nő kilétére is fény derült – a szerencsétlenség a Budapesti Operettszínház társulatának tagját, Tóth Nikolettet érte, aki épp a munkahelyére tartott, mikor az eset történt.

A VI. Kerületi Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt elrendelt büntetőeljárás keretében szakértők bevonásával még mindig vizsgálja a történteket, a ház, a beruházó-kivitelező cég, illetve Tóth Nikolett részvételével zajló jogi aktusok sem értek még véget, ráadásul az összes érintett eltérően értelmezi az ügyet – tudtuk meg a felektől, akik eddig nem ismert részletekre is rávilágítottak.

A kerekesszékbe kényszerült, ma is a járás újbóli képességéért küzdő fiatal nő röviddel 2024 karácsonya előtt egy hosszú posztban foglalta össze az elmúlt éveket: eszerint a ház egy attikafala – amit a szakvélemény szerint kötelező lett volna megfelelően rögzíteni, illetve kitámasztani – omlott le, ez pedig magával húzta a tetőszerkezet egy részét, majd zuhanás közben más homlokzati elemeket – például erkélyrészeket – is magával sodort.

A közel egy éve egy akadálymentesített, kerületi önkormányzati bérlakásban élő Tóth szerint a nyomozás, a kihallgatások, illetve a szakvélemények begyűjtése azonnal megkezdődött, ám az azóta eltelt idő sem volt elég ahhoz, hogy az orvosi és műszaki szakvélemények, kihallgatások, valamint elemzések elemzése után az ügy nyugvópontra jusson. A helyzet a balerina szerint pofonegyszerű, hiszen a munkák elvégzéséhez vagy nem állt rendelkezésre minden engedély, vagy nem tartották be azokat – tehát a felelős könnyen azonosítható.

A posztból kiderül, hogy peren kívül végül nem sikerült megegyezni az építtető Hotelnet Kft.-t, illetve a kivitelező Pillér-Lakás Kft.-t egyaránt kézben tartó Lengyel Lászlóval, valamint annak biztosítójával, ezért Tóth 2024 derekán polgári pert indított, hogy az általuk elvárt sérelemdíj valóban kifizetésre kerüljön.

A tárgyalást az év hátralévő részében nem írták ki, a vállalkozó az ügyvédjén keresztül rövidesen azonban egyértelműsítette: mégis törekedne a megegyezésre. Kisvártatva megszületett tehát egy mindkét fél számára megfelelőnek tűnő megállapodás, benne egy összeggel, a dokumentumra azonban mégsem került rá Lengyel aláírása. A cégvezető korábbi nyilatkozatainak egyike szerint az ügy a biztosítónál vagy a táncművész ügyvédjénél akadt el, Tóth szerint azonban nem ez történt, így a balettművész kénytelen volt valóban jogi útra terelni az ügyet.

– tette hozzá, utalva arra, hogy Lengyel korábban kijelentette:

A munkálatok bontással kezdődtek, de már az újjáépítés is 60–70 százalékos volt. Az attika falat azért kellett lebontani, mert a II. világháborúban az épület találatot kapott, és mintegy tíz díszítőelem is megsérült. Akkor ezeket nem renoválták, most pedig a műemlékvédelmi hivatal kötelezett bennünket arra, hogy az eredeti állapotot állítsuk helyre. Ez nekünk nagyon sok pénzünkbe került, de vállaltuk a feladatot. (…) Arra gyanakszunk, hogy a háború utáni helyreállítás nem volt jó. Meglehet, hogy úgy végezték, hogy szakmailag nem volt megfelelő. A statikusunk nem pályakezdő.