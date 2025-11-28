200 milliós sérelemdíjat ítéltek meg a Jókai utcai balesetben megsérült balerinának

Ítélet született a Jókai utcai házomlásban megsérült táncművész ügyében: a Blikk azt írja, hogy a Fővárosi Törvényszék sérelemdíj és kártérítés kifizetését is jogerősen odaítélte.

A sérelemdíj ügyében a korábban kifizetett összeg mellett 15-15 millió forintot kap Tóth Nikolett és édesanyja, a kártérítési per határozata szerint művésznek a sérelemdíjjal együtt összesen 200 millió forint kártérítés és havi 3,5 millió forint összegű járadék jár élete végéig.

A lap szerint azonban a balerina és családja egyelőre nem örülhet felhőtlenül, a cégek, amelyek ugyanis kötelesek lennének kifizetni a megítélt összegeket, felszámolás alatt vannak.

Az átalakítási munkák alatt 2022 júniusában omlott le a Jókai utca 1. szám alatti ház díszfala. A törmelék az utcára zuhant, a balesetben pedig négyen sérültek meg, hárman könnyebben, az Operettszínház táncművésze viszont életveszélyesen. Tóth Nikolett balerina súlyos gerinc-, koponya- és belső sérüléseket szenvedett, műteni kellett.

A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított nyomozást az ügyben. Több mint 50 tanút hallgattak ki, és a nyomozás alatt igazságügyi munkavédelmi, valamint építésügyi szakértőket is bevontak.

Közleményük szerint négy embert gyanúsítottként hallgattak ki. A szakvélemények megállapításai szerint a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét. A műszaki vezető nem gondoskodott bontási tervről és a veszélyes terület lehatárolásáról. A generáltervező nem adott át kivitelezési dokumentációt az építtetőnek, amely a bontási tervet is tartalmazta volna. A kivitelező feladata pedig a munkavédelmi intézkedések biztosításának kötelezettsége lett volna.