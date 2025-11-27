reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Belföld

Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2025. 11. 27. 07:00
GETTY IMAGES

2025. november 27., csütörtök

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Vasútépítés: november 30-ig megváltozott menetrenddel közlekednek a vonatok a ceglédi fővonalon. Részletek.

BKK

  • 33A autóbusz a továbbiakban a Móricz Zsigmond körtér M és a Kondorosi út között közlekedik, a Móricz Zsigmond körtér M felé 33-as jelzéssel.

 

Mai időjárás:

 

Névnap:

  • Virgil

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 382,06
  • USD 330,16
  • CHF 409,32
  • GBP 434,95

 

+1

Kapcsolódó
Az lett volna a csoda, ha nem csúszik meg az M30-as gigatöltése Miskolcnál
Rossz helyre és megfelelő vizsgálatok nélkül épült az autópálya – állítja az egykori tervellenőr.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Két miniszterelnököt is megöltek a román halálosztagok
Young G a tiszás jelöltekről: Ezzel a felhozatallal megdönteni a kormányt? Én kevés esélyt látok rá
Feljelentette Hadházy Ákost Zalaegerszeg fideszes polgármestere
Házasság első látásra: Becca és Zsolt elmondták, hogyan alakult a kapcsolatuk a műsor után
Orbán Viktor generációváltást jelentett be a fideszes képviselőjelöltek körében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik