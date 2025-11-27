Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. november 27., csütörtök
Friss hírek
- Orbán Viktor generációváltást jelentett be a fideszes képviselőjelöltek körében.
- Lázár közölte, a MÁV megkapta a 1 milliárd eurós fejlesztési hitelt, amiről háromszor állította, hogy a Tisza miatt nem adják oda.
- Jóval drágább lett a rezsivédelem. Megjelent a rendelet a kamatstopról és a SZÉP-kártyáról is.
- Ákos legyőzte Krasznahorkai Lászlót, Bayer Zsolt pedig Hont Andrást a Mandiner-díjátadón.
- „Vagy a fos megy ki az oldalra, vagy mi az ajtón” – írta a Totalcar főszerkesztője, miután a Tisza állítólagos adóemelési terveiről jelent meg cikk az újságban.
- Mivel még évekig elhúzódhatna az ügy, felmentették Trumpot a 2020-as elnökválasztásba való georgiai beavatkozási kísérlet ügyében.
- Lövöldözés volt a Fehér Ház közelében, többeket meglőttek. A Nemzeti Gárda két tagja súlyosan megsérült.
- Hongkongi tűz: 44 halott, több szász eltűnt. Még mindig nem sikerült teljesen megfékezni a lángokat.
- Kassai elektronikus partyba jelentkezett be Leó pápa, megáldotta a bulizókat.
- Afrikai sertéspestis: szigorúan korlátozott besorolást kapott a Szentendrei-sziget.
- A villamossínekre esett, és meghalt egy férfi Újpesten. Idegenkezűség gyanúja nem vetődött fel.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Vasútépítés: november 30-ig megváltozott menetrenddel közlekednek a vonatok a ceglédi fővonalon. Részletek.
BKK
- A 33A autóbusz a továbbiakban a Móricz Zsigmond körtér M és a Kondorosi út között közlekedik, a Móricz Zsigmond körtér M felé 33-as jelzéssel.
Mai időjárás:
- Csapadék nem várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul.
- Késő este -3, +3 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Virgil
Deviza középárfolyam:
- EUR 382,06
- USD 330,16
- CHF 409,32
- GBP 434,95
+1
Kapcsolódó
Az lett volna a csoda, ha nem csúszik meg az M30-as gigatöltése Miskolcnál
Rossz helyre és megfelelő vizsgálatok nélkül épült az autópálya – állítja az egykori tervellenőr.