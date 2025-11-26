Kassai elektronikus partyba jelentkezett be Leó pápa, megáldotta a bulizókat

Bár még november 8-án történt, de most kezd róla terjedni a nemzetközi médiában a videó egy egészen szokatlan katolikus eseményről.

Már az eleve is meglepő, hogy Bernard Bober kassai érsek 75. születésnapja alkalmából egy hatalmas elektronikus zenei partyt tartottak a Szent Erzsébet-székesegyháznál, de talán az még furcsább, hogy közben egy videóban Leó pápa szólt a közönséghez.

Bizonyos szempontból azonban nem annyira meglepő.

A katolikus egyház folyamatosan törekszik arra, hogy megtartsa híveit, esetleg újakat is szerezzen. Ebben kulcsszerepet látnak a fiatalságban. Pár hónappal azelőtt, hogy szentté avatták „Isten influenszerét”, a 2006-ban, 15 évesen elhunyt Carlo Acutist, még nyáron, megtartották a katolikus Grammy-díjátadót Rómában, ahol összesereglettek a világ katolikus zenei előadói és influenszerei.

A világ egyes területein, így Dél-Amerikában ennél is tovább mennek, Brazíliában például apácák beatboxolnak, Padre Guilherme pedig kifejezetten ismert lemezlovas, a „dj pap” már Rio de Janeiro egyik fő nevezetessége, a Megváltó Krisztus-szobor alatti templomnál is tartott egy hatalmas elektronikus rave-et.

Egyébként ő volt a dj a kassai bulin is, mikor Leó megjelent a kivetítőn.

Leó pápa üzenetében üdvözölte a „hit és remény dobogó szíve”, azaz kassai székesegyház előtt összegyűlt fiatalokat. Bár a jelenlevők különböző országokból érkeztek, de egyazon hitben egyesültek és így jelenlétük kézzelfogható jele annak a testvériségnek és békének, amelyet Krisztussal való barátság ébreszt a szívünkben – mondta a pápa a Vatican News beszámolója szerint. A pápa beszéde végén arra kérte a fiatalokat, vigyék el Krisztus fényét a családjaikba, iskoláikba, egyetemeikbe, munkahelyeikre és közösségeikbe. Így az Egyház fiatal arca továbbra is ragyogni fog Közép-Európa szívében, ahol atyáik hite ma is az új élet forrása.

A pápa üzenetét úgy zárta:

Szeretettel adom rátok az apostoli áldásomat és mindannyiótokat Szűz Mária, az Egyház Anyja és a Béke Királynője oltalmába ajánlok. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

– majd lézershow-val elindul a veretés, mintha csak egy dal intrója lett volna az egyházfő beszéde, ami a dal közben vissza-vissza is idéződik.