Lövöldözés volt a Fehér Ház közelében, két ember meghalt

Lövöldözés történt a Fehér Ház közelében, a Washingtoni tűzoltóság és a mentőszolgálat közlése szerint három embert kórházba szállítottak – számolt be a BBC. Patrick Morrisey nyugat-virginiai kormányzó közölte, hogy

a lövöldözésben a Nemzeti Gárda két tagja életét vesztette.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter korábban még azt közölte, hogy a két nemzeti gárdista súlyos sérüléseket szenvedett.

A lövöldözés a Fehér Háztól mindössze néhány háztömbnyire történt, az északnyugati 17. utca és az északnyugati I. utca kereszteződésének közelében. A washingtoni rendőrség közölte, hogy egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.

Az az állat, aki lelőtte a két nemzeti gárdistát, mindketten súlyosan megsebesültek, és most két különböző kórházban vannak, ő is súlyosan megsebesült, de ettől függetlenül nagyon nagy árat fog fizetni

írta Donald Trump amerikai elnök az esetről még a halálhír előtt a Truth Social közösségi oldalon.