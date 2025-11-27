Hongkongi tűz: 44 halott, több száz eltűnt

Huszonkét órája ég három hongkongi toronyház, a tűz megfékezésén jelenleg is dolgoznak, miközben egyes lakók a harminckét emeletes épületekben rekedtek – írja a Reuters. A rendőrség szerint súlyos gondatlanság vezethetett a tragédiához, mellyel kapcsolatban a toronyházakon felújítási munkát végző cég három emberét le is tartóztatták, emberölés gyanújával. A mentés során közel 900 lakót telepítettek ki, ők ideiglenes menedékhelyen várják a helyzet rendeződését.

A 2000 lakást és több mint 4600 lakót érintő tűzeset tegnap következett be Hongkong északi elővárosában.