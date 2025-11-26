kapu tiborkovács ákosmandiner-díjmandiner
Belföld

Ákos legyőzte Krasznahorkai Lászlót, Bayer Zsolt pedig Hont Andrást a Mandiner-díjátadón

MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
admin Papp Atilla
2025. 11. 26. 21:34
MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Szerda este kiosztották a Mandiner-díjakat „az év legkiemelkedőbb személyiségeinek és vállalkozásainak”.

Habár az év kulturális személyisége kategóriában jelölték Krasznahorkai Lászlót is, az írónak tovább kell várnia a Mandiner-díjra, mint a Nobelre, ugyanis Kovács Ákos ezúttal jobbnak bizonyult. Az énekes életéről szóló dokumentumfilm ősszel jelent meg, kritikánk itt olvasható.

Az év újságírója címért az ÖT állandó szereplője, Hont András is versenyben volt, ám végül „a magyar konzervatív közélet egyik ikonikus alakja”, Bayer Zsolt vihette haza díjat, az LMP volt elnökét, Schiffer Andrást pedig Nógrádi György előzte meg, ő lett az év elemzője.

Az év külföldi újságírója a trumpista Tucker Carlson lett, az év férfi sportolója pedig a Liverpool focistája, Szoboszlai Dominik.

A kiemelkedő személyiségek között a legkiemelkedőbb Kapu Tibor lett, az űrhajós az év magyar közéleti személyisége, amivel olyan óriásokat szorított maga mögé, mint Takács Péter egészségügyi államtitkár, Kövér László házelnök vagy Kocsis Máté, a Zebra DPK alapítója. A Mandiner gáláról Orbán Viktor miniszterelnök sem tért haza üres kézzel: Kapu Tibor egy űrből hozott magyar zászlóval lepte meg.

