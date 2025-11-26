Halálra gázolt egy férfit a villamos Újpesten

Szerda délután halálra gázolt egy férfit a villamos a Szent István téri villamosmegállóban, Újpesten – közölte lapunk kérdésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A férfi a BRFK tájékoztatása szerint a sínre esett, a kiérkező járőrök azonnal megkezdték az újraélesztését, amit „a mentősök emelt szinten folytattak”, de a szakszerű ellátás ellenére az életét már nem sikerült megmenteni.

Az eset során idegenkezűségre, bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, így eljárás nem indult, közölte a rendőrség.