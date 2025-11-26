„Vagy a fos megy ki az oldalra, vagy mi az ajtón” – írta a Totalcar főszerkesztője, miután a Tisza állítólagos adóemelési terveiről jelent meg cikk az újságban

A saját újsága ellen kelt ki a Totalcar főszerkesztője, Hamvas Tamás, miután a Tisza vélelmezett adóemelési terveiről közöltek cikket, vette észre a HVG. A Totalcar az Indexet is kiadó Indiamedia portfóliójához tartozik, amely fele részben Vaszily Miklós, a Mészáros Lőrinchez sorolt, kormányközeli TV2 elnök-vezérigazgatójának tulajdona.
Az újságot egy éve főszerkesztő Hamvast a lap korábbi munkatársa, Vályi István kérte számon a Facebookján, amiért a tiszás adóemelési tervről szóló Index-írás autósokra vonatkozó részéről külön cikkben számoltak be (a Tisza egyébként cáfolta az Index állításait). A poszt alatti kommentekben a főszerkesztő igazat adott Vályinak:
A helyzetet tökéletesen látjátok, a gusztustalan propaganda elért minket is. Kapálózhatunk, ellenkezhetünk, vagy a fos megy ki az oldalra, vagy mi az ajtón. Semmi kedvem nem volt még itthagyni ezt az egészet, ahogy egyikünknek sem, akárhogyan is esik ez. Oda szúrtak, ahol szerintük nem fáj, mi meg szépen megszívjuk az autós társadalom szemében. Kértük, hogy ne állítsanak minket földbe ezzel, ha ez lesz a TC vége, akkor ez lesz, de ettől még hiszem, hogy aki az autós tartalomért jön, az még hozzánk is ugyanígy jönni fog és átlát ezen a szarságon. Jöhet a vélemény, ne kíméljetek minket, csak lássátok, hogy ez nem főszerkesztői utasítás.