„Vagy a fos megy ki az oldalra, vagy mi az ajtón” – írta a Totalcar főszerkesztője, miután a Tisza állítólagos adóemelési terveiről jelent meg cikk az újságban

A saját újsága ellen kelt ki a Totalcar főszerkesztője, Hamvas Tamás, miután a Tisza vélelmezett adóemelési terveiről közöltek cikket, vette észre a HVG. A Totalcar az Indexet is kiadó Indiamedia portfóliójához tartozik, amely fele részben Vaszily Miklós, a Mészáros Lőrinchez sorolt, kormányközeli TV2 elnök-vezérigazgatójának tulajdona.

Az újságot egy éve főszerkesztő Hamvast a lap korábbi munkatársa, Vályi István kérte számon a Facebookján, amiért a tiszás adóemelési tervről szóló Index-írás autósokra vonatkozó részéről külön cikkben számoltak be (a Tisza egyébként cáfolta az Index állításait). A poszt alatti kommentekben a főszerkesztő igazat adott Vályinak: