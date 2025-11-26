Lázár közölte, a MÁV megkapta a 1 milliárd eurós fejlesztési hitelt, amiről háromszor állította, hogy a Tisza miatt nem adják oda

Befogadta az Európai Beruházási Bank azt a magyarországi hitelkérelmet, amelynek eredményeképpen 1000 km vasúti pálya felújítására költene hitelből a MÁV – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki korábban három különböző alkalommal jelentette be, hogy a Tisza Párt miatt nem jut hozzá a fejlesztési forráshoz az állami vasút.

A miniszter első alkalommal július 1-én állította egy videóüzenetben, hogy a Tisza Párt az Európai Néppárton keresztül nyomást gyakorol az Európai Beruházási Bankra, hogy a MÁV ne kaphassa meg a fejlesztési forrást. Ennek a miniszter azt a címet adta, hogy „A Tisza Párt rátámadt a magyar vasútra”.

Szeptember 30-án Lázár egy újabb videóban közölte, „A Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja azt az egymilliárd eurós hitelt a MÁV-nak”. Itt már Magyar Pétert , a Tisza párt elnökét azzal vádolta, személyesen járt közben, hogy „személyesen járt közben, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezt az egymilliárd eurós forrást”.

Legutóbb október 22-én közölte a miniszter, hogy Magyar Péter közbelépett, és Ursula von der Leyenhez fordult az ügyben, és „azt kérte, hogy Magyarországról a beruházási bank ne hozzon támogató döntést a választások előtt".

Lázár most azt írta, hogy

Eredményesebben védtük a nemzeti érdeket, mint ahogy az ellendrukkerek támadták. Megvan a forrás: kezdődhet 1000 km vasúti pálya felújítása, döntött az Európai Beruházási Bank: végre befogadta a magyar hitelkérelmet.

A miniszter közölte, hogy a következő bő 1 évben közel 800 milliárd forintnyi értékben valósulhatnak meg vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek az Európai Beruházási Bank hiteléből.