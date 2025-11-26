Zalaegerszegen tett látogatást kedden Orbán Viktor miniszterelnök, aki ebből az alkalomból interjút adott a zaol.hu megyei hírportálnak. A lap főszerkesztője által jegyzett interjú szerda délután jelent meg.

Bár a Fidesz egyelőre nem jelentette be a jövő évi országgyűlési választásokon induló képviselőjelöltjeit, egyre több, helyben beágyazott fideszes képviselőről derül ki, hogy egyéniben már nem indul. A kormányfő erről a megyei lapnak adott interjúban többek között azt mondta:

A megyei jogú városokban, ott, ahol tudunk, mindenképpen szeretnénk generációváltást elérni.

Orbán azt mondta, már megvan a Fidesz 106 egyéni képviselőjelöltje, a párt elnöksége megtárgyalta, ő pedig mind a 106 jelölttel személyesen beszélt.

A lap főszerkesztőjének felvetésére, mely szerint a „kampányidőszak sűrűjében járunk”, a kormányfő azt mondta:

Mi még nem tudjuk bedurrantani a kampánymotorokat, mert kormányoznunk kell. Az ellenzéknek nincs ilyen felelőssége, nekünk viszont a hivatalos választási kampány megindulásáig alkotmányosan is az ország kormányzása a kötelességünk. Ezt semmilyen kampányszempont nem előzheti meg.

Tegnap derült ki, hogy a Fidesz lecseréli a képviselőjelöltjét Zalaegerszegen a 2006 óta egyéni képviselőként dolgozó Vigh László helyett jövőre a 37 éves Szilasi Gábor indul, aki 2019 óta zalaegerszegi önkormányzati képviselője és frakcióvezető-helyettese. Kósa Lajos az Ultrahang Youtube-csatornán jelentette be, hogy jövőre nem indul egyéniben Hajdú-Bihar vármegye 1. számú egyéni választókerületében, helyette Barcsa Lajos alpolgármester lesz a Fidesz jelöltje Debrecenben.

Orbán Viktor az interjúban kifejtette, szerinte „olyan időket élünk, amikor erős és cselekvőképes kormányra van szükségünk”.

Én el tudok számolni a mögöttünk hagyott négy évvel: úgy állunk az ország nyilvánossága elé, hogy amit ki lehetett hozni ebből a nagyon nehéz időszakból, azt a polgári, nemzeti-keresztény kormány kihozta belőle

– bizonygatta a miniszterelnök aki szerint a „változtatás veszélyes, különösen, ha baloldali vagy brüsszeli irányba akarnánk változtatni”, ezt pedig, mint mondta nem javasolja a választópolgároknak.