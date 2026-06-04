Tizenhét körözött személyt fogtak el a Kelenföldi pályaudvarnál lévő akció során

Több körözött embert is elfogtak a Kelenföldi pályaudvarnál zajló közbiztonsági akcióban. A BRFK közleménye szerint több mint 700 embert igazoltattak, és 29 személyt fogtak el és állítottak elő a Kelenföldi pályaudvar könyékén a május 28-tól zajló közbiztonsági akcióban.

Az elfogott emberek közül tizenhetet körözés alapján, nyolcat kábítószer-fogyasztás, hármat garázdaság, egyet lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek szabálysértési feljelentést. A kelenföldi vasútállomás régi aluljárójához a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) újabb térfigyelő kamerákat telepített.

Állandó rendőri jelenlét van

A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. A XI. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei önálló, valamint a közterület-felügyelőkkel közös szolgálatot látnak el, emellett a BRFK és a Készenléti Rendőrség is megerősítő erőket biztosít, így éjjel-nappal vannak rendőrök a területen.

A rendőrség közölte azt is, hogy csütörtökön a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kezdeményezésére egy összehangolt akciósorozat keretében a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. keretében működő FKF Köztisztasági Divízió és a Főkert Kertészeti Divízió munkatársai végeztek takarítást az Etele téren, a kelenföldi villamosmegállókban, a környező buszvégállomásokon, valamint a vasúti és a metróaluljáróban.

Ellenőrzések

A FÖRI Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat közterület-felügyelői az újbudai közterület-felügyelettel együttműködve a megállókat és a környező utcákat ellenőrizték, kiemelt figyelmet fordítva a megállókban a tiltott dohányzás visszaszorítására. A Budapesti Közlekedési Központ közleményében arról tájékoztatott, hogy csütörtöktől szombatig háromnapos komplex járatellenőrzés is zajlik a Kelenföldi vasútállomást érintő járatokon.

Az akció során a rendőrök, jegyellenőrök, rendészek és minőségellenőrök a járműveken, továbbá a megállókban és az állomásokon is ellenőrzéseket végeznek. Az intézkedések célja a jegyellenőrzésen túl az utazási feltételeket megszegő, a közösségi közlekedés rendjét megzavaró emberek kiszűrése, valamint a járművek állapotának és tisztaságának ellenőrzése.